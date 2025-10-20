Ληστεία στο Λούβρο: Αυτά είναι τα ανεκτίμητα κοσμήματα που έκλεψαν - «Άτρωτες» οι προθήκες

Ουδείς θα μπορούσε να φανταστεί ότι η μεγάλη κλοπή του Casa de Papel θα μεταφερόταν από την οθόνη στην πραγματική ζωή και μάλιστα σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ασφαλή μουσεία του κόσμου, τον Λούβρο στο Παρίσι της Γαλλίας.

Οι γαλλικές Αρχές αναζητούν τέσσερα άτομα που αποκόμισαν λεία 8 ανεκτίμητων και ιστορικών κοσμημάτων. Αρχικά είχαν αρπάξει 9, ωστόσο για κάποιο λόγο, είτε άφησαν μία αδαμαντοποίκιλτη κορώνα, είτε τους έπεσε. Ήταν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄. Η κορώνα φέρει 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια και φέρεται να έχει υποστεί ζημιές κατά την αρπαγή της.

Διαβάστε ακόμα: «Casa de papel» στο Λούβρο: Έκλεψαν 9 κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα

Οι δράστες πήγαν στοχευμένα στην προθήκη με τα «κοσμήματα του Ναπολέοντα» και σε μία άλλη με τα «κοσμήματα των Γάλλων ηγεμόνων». Η εισαγγελέας πρόσθεσε ότι οι κλέφτες απείλησαν τους φύλακες του Μουσείου με τους κοπτικούς τροχούς που χρησιμοποίησαν για να κόψουν τις γυάλινες προθήκες που περιείχαν τα κοσμήματα.

Μάλιστα, φαίνεται πως οι προθήκες ήταν ελληνικής κατασκευής και είχαν χαρακτηριστεί ως άτρωτες.

Απείλησαν τους φύλακες με τροχούς

Η εισαγγελέας πρόσθεσε ότι οι κλέφτες απείλησαν τους φύλακες του Μουσείου με τους κοπτικούς τροχούς που χρησιμοποίησαν για να κόψουν τις γυάλινες προθήκες που περιείχαν τα κοσμήματα. Είχαν εισβάλει στον χώρο με ηλεκτρική σκάλα από ανυψωτικό που χρησιμοποιείται σε μετακομίσεις επίπλων και μπήκαν από ένα παράθυρο που έσπασαν από την πλευρά του Σηκουάνα. Έδρασαν μέσα σε 7 λεπτά.

Σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, κλάπηκαν 8 «ανεκτίμητα» κοσμήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός κολιέ με σμαράγδια και διαμάντια που ο Ναπολέων έδωσε στη σύζυγό του αυτοκράτειρα Μαρία Λουίζα. Μεταξύ των κλεμμένων αντικειμένων περιλαμβάνονταν επίσης ένα κολιέ από τα ζαφειρένια κοσμήματα της Βασίλισσας Μαρίας Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς και ένα ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια που κάποτε ανήκαν στη Μαρί Λουίζ.

Αναλυτικά, αυτά είναι:

Η τιάρα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς

Τιάρα | SkyNews

Το κολιέ από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς:

Κολιέ | SkyNews

Ένα σκουλαρίκι από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς. Το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα στο συγκεκριμένο σετ οφείλεται στα ζαφείρια Κεϋλάνης

Σκουλαρίκι | Skynews

Το σμαραγδένιο κολιέ από το σετ κοσμημάτων της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας. Το κολιέ έχει 32 σμαράγδια και 1.138 διαμάντια.

Σμαραγδένιο κολιέ | SkyNews

Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με σμαράγδια από το σετ κοσμημάτων της Μαρίας Λουίζας

Σουλαρίκια | SkyNews

Μια καρφίτσα γνωστή ως καρφίτσα-λειψανοθήκη

Καρφίτσα | SkyNews

Την τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Τιάρα Ευγενείας | SkyNews

Την καρφίτσα φιόγκο της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Φιόγκος Ευγενείας | SkyNews

Η συγκεκριμένη καρφίτσα φιόγκος έχει 2.634 διαμάντια και αγοράστηκε από το μουσείο του Λούβρου για 6,72 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από την απόκτησή του το 2008, βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή στις ΗΠΑ.

Η εισαγγελέας του Παρισιού διευκρίνισε ότι το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα δεν έγινε στόχος των κλεφτών. Ο οίκος Sotheby’s εκτιμά ότι η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

DIRECT | Selon nos informations, un des bijoux dérobés au Louvre a été retrouvé à l'extérieur du musée



il s'agirait de la couronne de l'impératrice Eugénie qui a été brisée

➡️ https://t.co/p0b8f4vweF pic.twitter.com/2JUcuIqKSL — Le Parisien (@le_Parisien) October 19, 2025

Οι συναγερμοί του Λούβρου λειτουργούσαν εκείνη την ώρα, πρόσθεσε, αλλά «παραμένει το ερώτημα αν οι φύλακες άκουσαν τον συναγερμό» και αν ο συναγερμός χτύπησε στην πινακοθήκη όπου γινόταν η κλοπή.

Τα 2 σενάρια για την πώληση

Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι ένα: Πώς θα μπορέσουν να πουλήσουν τα σπάνια και ανεκτίμητα κλοπιμαία. Τα σενάρια είναι δύο: Είτε έχει γίνει «παραγγελία» από συλλέκτη, που είναι λίγοι αυτοί που μπορούν να ανταποκριθούν, είτε θα τα σπάσουν και θα τα πουλήσουν κομμάτια - κομμάτια.

«Οι οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες μπορούν να έχουν δύο στόχους: είτε να εκτελέσουν μια εντολή που τους έχει δοθεί είτε να αποκτήσουν πολύτιμους λίθους για ξέπλυμα χρήματος», είπε η εισαγγελέας και πρόσθεσε ότι περίπου 60 ερευνητές εργάζονταν σε αυτή την υψηλού προφίλ υπόθεση.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια, ένα κίτρινο γιλέκο που χρησιμοποιούσε ένας από τους δράστες έχει ήδη ανακτηθεί. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι (το Μουσείο) θα είναι σε θέση να ανακτήσει τα κλεμμένα αντικείμενα τις επόμενες ημέρες», τόνισε.

Μακρόν: «Επίθεση στην κληρονομιά μας»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε ότι οι κλέφτες που εισέβαλαν στο Λούβρο το πρωί της Κυριακής θα συλληφθούν και τα αντικείμενα που έκλεψαν θα ανακτηθούν.

«Η κλοπή που διαπράχθηκε στο Λούβρο αποτελεί επίθεση σε μια κληρονομιά που αγαπάμε επειδή αποτελεί μέρος της ιστορίας μας.

Θα ανακτήσουμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Γίνονται τα πάντα, παντού, για να επιτευχθεί αυτό, υπό την ηγεσία της εισαγγελίας του Παρισιού.

Το έργο Louvre Nouvelle Renaissance, το οποίο ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο, περιλαμβάνει αυξημένη ασφάλεια. Θα εγγυηθεί τη διατήρηση και την προστασία αυτού που αποτελεί τη μνήμη και τον πολιτισμό μας» έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν στο “X”.

Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire.



Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2025

Βίντεο από τη στιγμή της διάρρηξης

Βίντεο από τη στιγμή της διάρρηξης στο μουσείο του Λούβρου έφερε στο φως της δημοσιότητας το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Στο πλάνο καταγράφεται ένας κουκουλοφόρος με κίτρινο γιλέκο να πριονίζει προθήκη στη γκαλερί «Απόλλων».

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025



