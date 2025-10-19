Καρέ-καρέ η ληστεία στο Λούβρο: Η στιγμή που οι ληστές κλέβουν κοσμήματα στη γκαλερί Απόλλων

Εντυπωσιακά πλάνα που μετέδωσε το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV αποκαλύπτουν τη στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου, όταν οι δράστες αφαίρεσαν πολύτιμα κοσμήματα από τη διάσημη Γκαλερί Απόλλων.

Σε ένα από τα βίντεο, καταγράφεται ένας άνδρας να κινείται ανενόχλητος μέσα στο μουσείο, φορώντας κίτρινο γιλέκο, και να χρησιμοποιεί πριόνι για να κόψει μία από τις προθήκες όπου φυλάσσονταν τα ανεκτίμητα εκθέματα.

Την ίδια ώρα, οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν υπάρχουν ύποπτοι υπό κράτηση.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Το χρονικό

Ανεκτίμητης» αξίας είναι τα κοσμήματα τα οποία εκλάπησαν σήμερα το πρωί από το μουσείο του Λούβρου, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ 9:30 και 9:40 (τοπική ώρα, 10:30 και 10:40 ώρα Ελλάδας). Οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν στο μουσείο, που βρίσκεται στην καρδιά του Παρισιού, και έκλεψαν πολλά αντικείμενα τέχνης προτού διαφύγουν, εξήγησε στο AFP πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα και καταρτίζεται λεπτομερής κατάλογος με τα κλεμμένα αντικείμενα. Πέραν της εμπορικής τους αξίας, αυτά τα αντικείμενα έχουν ανεκτίμητη αξία από άποψη κληρονομίας και ιστορίας», τόνισε το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Όπως δήλωσε ο Νουνιέζ σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι ληστές, «3 ή 4» στον αριθμό, έδρασαν μέσα σε «7 λεπτά».

Εισήλθαν στο μουσείο χρησιμοποιώντας κινητό γερανό τοποθετημένο σε φορτηγάκι για να καταφέρουν να φτάσουν «στην αίθουσα Απόλλωνας».

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι οι δράστες έκλεψαν κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα.

Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους μικρά αλυσοπρίονα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ενώ μια μοτοσικλέτα εντοπίστηκε αφού διέφυγαν από το σημείο.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τη ληστεία.

Διαβάστε ακόμα: Ληστεία στo Λούβρο: Το διάσημο διαμάντι 140 καρατιών που έμεινε άθικτο