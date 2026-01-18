Ληστεία στο Λούβρο: Διαλύουν τις προθήκες με γροθιές - Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη θεαματική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025, αναμένεται να δοθεί σύντομα στη δημοσιότητα, ενώ το μυστήριο γύρω από την τύχη των κλεμμένων κοσμημάτων παραμένει άλυτο.

Σύμφωνα με την Le Parisien, τα αποσπάσματα του βίντεο, που θα προβληθούν στην εκπομπή Sept à Huit, δείχνουν έναν από τους δράστες να προσπαθεί μανιωδώς να σπάσει τη βιτρίνα, χρησιμοποιώντας τροχό αλλά και χτυπώντας το τζάμι με γροθιές, προκειμένου να αρπάξει τα κοσμήματα. Φορώντας κίτρινο γιλέκο και ντυμένος στα μαύρα, στη συνέχεια κατευθύνεται προς τον συνεργό του για να τον βοηθήσει να διαλύσουν και δεύτερη προθήκη, με στόχο να αφαιρέσουν περισσότερα πολύτιμα αντικείμενα.

Τρεις μήνες μετά τη ληστεία, τα τέσσερα φερόμενα ως μέλη της ομάδας παραμένουν προφυλακισμένα, ωστόσο τα κοσμήματα δεν έχουν εντοπιστεί. Δεν είναι γνωστό αν βρίσκονται σε θυρίδα στο εξωτερικό, σε κρησφύγετο εντός Γαλλίας ή ακόμη και στον βυθό του Σηκουάνα.

«Ο βασικός μας στόχος παραμένει η ανάκτηση των κοσμημάτων», υπογράμμισε η γενική εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκού. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι ερευνητές διατηρούν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά όσον αφορά την τύχη της λείας. «Δεν έχουμε ενδείξεις ότι τα κοσμήματα έχουν περάσει τα σύνορα», σημείωσε, προσθέτοντας όμως ότι «τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Οι ανακριτές εξακολουθούν να μην γνωρίζουν αν η ληστεία έγινε κατόπιν παραγγελίας. «Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται, αλλά δεν θεωρείται πιο πιθανό από οποιοδήποτε άλλο», δήλωσε η εισαγγελέας, τονίζοντας ότι οι Αρχές αποφεύγουν κάθε προκατάληψη όσον αφορά τα κίνητρα των δραστών.

«Δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη. Θα πάρει όσο χρόνο χρειαστεί», κατέληξε.