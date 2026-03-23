Λιθουανία: Drone έπεσε σε λίμνη κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία - Ξεκίνησαν έρευνες

Οι λιθουανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι διερευνούν τη συντριβή drone σε παραμεθόρια περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Μόσχας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Το drone συνετρίβη το πρωί σε λίμνη της περιφέρειας Βαρένα, όπου κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη. «Γύρω στις 03:05 μας ξύπνησε ένα drone που πέταξε πάνω από το σπίτι μας. Πετούσε πολύ χαμηλά», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο LRT ο Βιτάουτας Λαμπεντνίκας, που βιντεοσκόπησε το περιστατικό. «Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που σείστηκαν τα παράθυρα του σπιτιού», αφηγήθηκε.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι αραιοκατοικημένη και απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.