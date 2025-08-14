Λιθουανία: Εκπαιδεύουν μαθητές να κατασκευάζουν και να χειρίζονται drones

Η κυβέρνηση της Λιθουανίας ανακοίνωσε την ίδρυση εννέα κέντρων εκπαίδευσης drone μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, με στόχο να διδάξει σε χιλιάδες πολίτες και κυρίως παιδιά, νέες δεξιότητες πτήσης drone.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από τα Υπουργεία Άμυνας και Παιδείας, αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων του πληθυσμού στον χειρισμό των drones.

Η Λιθουανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ με πληθυσμό περίπου 2,8 εκατομμυρίων, συνορεύει με τον Ρωσία στο Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη εγρήγορσης σε ενδεχόμενες απειλές ασφαλείας.

Τα τρία πρώτα κέντρα αναμένεται να λειτουργήσουν τον Σεπτέμβριο, ενώ τα υπόλοιπα έξι θα ολοκληρωθούν έως το 2028.

Μέχρι τότε, προβλέπεται να έχουν εκπαιδευτεί 15.500 ενήλικες και 7.000 παιδιά.

Το πρόγραμμα θα προσαρμοστεί ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων.

Μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού θα μάθουν να κατασκευάζουν και να πετούν απλά drones, ενώ οι μαθητές Λυκείου θα εκπαιδευτούν στον σχεδιασμό εξαρτημάτων και στην πτήση προηγμένων drones πρώτου προσώπου (FPV).

Η συνολική επένδυση για το έργο υπερβαίνει τα 3,3 εκατομμύρια ευρώ.

Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την τεχνολογική εκπαίδευση και την εθνική ετοιμότητα της Λιθουανίας, ενισχύοντας τις δεξιότητες των πολιτών σε έναν τομέα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

