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Λιθουανία: Εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε στο drone που καταρρίφθηκε από καταδιωκτικό του ΝΑΤΟ

Το drone που καταρρίφθηκε στη Λιθουανία από καταδιωκτικό του ΝΑΤΟ έφερε τελικά εκρηκτικό μηχανισμό, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

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Λιθουανία
ΛΙθουανικές αρχές | X
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Το drone που καταρρίφθηκε στη Λιθουανία χθες το βράδυ και σήμανε ξανά συναγερμό στις χώρες της Βαλτικής, μετέφερε εκρηκτικό μηχανισμό, δήλωσε ο Λιθουανός υπουργός Άμυνας Ρομπέρτας Κάουνας.

Συγγκεκριμένα, όπως μεταφέρει ο Guardian είπε ότι κατά τη διάρκεια έρευνας στο σημείο της συντριβής, «ανακαλύφθηκε ένας εκρηκτικός μηχανισμός και στη συνέχεια εξουδετερώθηκε από ειδικούς εξουδετέρωσης βομβών».

Ο Κάουνας ευχαρίστησε επίσης τους Ιταλούς πιλότους μαχητικών αεροσκαφών για τις «αποφασιστικές ενέργειες» για την κατάρριψη του drone.

Εν τω μεταξύ, ο λιθουανικός στρατός τόνισε ότι το περιστατικό έδειξε ότι τα συστήματά του λειτουργούσαν όπως έπρεπε.

Drone συνετρίβη και στη Γερμανία

Παράλληλα, οι γερμανικές αρχές αναζητούν συντρίμμια από drone που φέρεται να συνετρίβη κοντά στη λίμνη Στάινχουντε, στην περιοχή του Ανόβερου, σε απόσταση μόλις ενός χιλιομέτρου από την αεροπορική βάση της Μπούντεσβερ στο Βούνστορφ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bild.

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Η εφημερίδα ανέφερε ότι ορισμένα τμήματα του drone έχουν ήδη εντοπιστεί, ωστόσο οι ερευνητές ελπίζουν να ανακτήσουν περισσότερα στοιχεία, ώστε «να αποκλειστεί το ενδεχόμενο απειλής» και να εντοπιστεί ο υπεύθυνος για το περιστατικό.

Ο περιφερειακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας NDR μετέδωσε ότι τα συντρίμμια εντοπίστηκαν τη Δευτέρα και ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για το κοινό.

«Περαιτέρω πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα μόνο αφού ολοκληρωθούν οι έρευνες και εξεταστούν τυχόν ευρήματα», δήλωσαν εκπρόσωποι των αρχών.
 


 

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