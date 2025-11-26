Λιθουανία: Η στιγμή που αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

Ένα επιβατικό αεροσκάφος του πολωνικού αερομεταφορέα LOT εξετράπη της πορείας του σε διάδρομο τροχοδρόμησης στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία, διακόπτοντας κάθε κυκλοφορία, ανακοίνωσε σήμερα ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου.
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς και όλοι οι επιβάτες της πτήσης LO771 που εκτελούνταν από ένα αεροσκάφος Embraer 170, αποβιβάστηκαν μετά το συμβάν, τόνισε ο φορέας σε ανάρτηση στο Facebook.
Ο διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 17:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), πρόσθεσε.
- Καβγάς Σεμερτζίδου - Κωνσταντοπούλου: «Μου έχουν δεσμεύσει 1.000 ευρώ» - «Τα 2,4 εκατ. τα φάγατε;»
- Τα σενάρια που εξετάζονται για την τραγωδία στη Ρόδο: Πώς έγινε η έκρηξη - Χαροπαλεύει ο 39χρονος
- «Σαρδέλα με φασόλια 5,5/10: Το μόνο φαγητό που τρωγόταν»: Πρώην κρατούμενος βαθμολογεί ό,τι έφαγε σε ελληνική φυλακή
- Γνωρίστε τον Rope Daddy: Το γαλλικό μπουλντόγκ των 120.000 δολαρίων που τρελαίνει το Instagram
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.