Μενού

Λιθουανία: Η στιγμή που αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

Ένα αεροσκάφος της LOT βγήκε από τον διάδρομο στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, στη Λιθουανία. Διακόπηκαν οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις.

Reader symbol
Newsroom
αεροσκάφος Λιθουανία
Το αεροσκάφος που ενεπλάκη στο συμβάν στη Λιθουανία | @aviationbrk / X
  • Α-
  • Α+

Ένα επιβατικό αεροσκάφος του πολωνικού αερομεταφορέα LOT εξετράπη της πορείας του σε διάδρομο τροχοδρόμησης στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία, διακόπτοντας κάθε κυκλοφορία, ανακοίνωσε σήμερα ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς και όλοι οι επιβάτες της πτήσης LO771 που εκτελούνταν από ένα αεροσκάφος Embraer 170, αποβιβάστηκαν μετά το συμβάν, τόνισε ο φορέας σε ανάρτηση στο Facebook.

Ο διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 17:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), πρόσθεσε.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ