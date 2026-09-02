Λιθουανία: Πιέζει για κοινή απάντηση του ΝΑΤΟ στις προκλήσεις της Ρωσίας

Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας Ρομπέρτας Κάουνας θεωρεί πως το ΝΑΤΟ πρέπει να βρει την κατάλληλη αντίδραση στην απειλή που αντιπροσωπεύουν οι προκλήσεις της Ρωσίας σε ευρωπαϊκά εδάφη.

Επισημαίνοντας ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να αλλάξει στάση, ο Κάουνας δήλωσε πως «αυτό σημαίνει πως το ΝΑΤΟ, ως οργανισμός, πρέπει να είναι σε θέση να καταπολεμά τις υβριδικές απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα και να απαντά αναλόγως».

Τα σχόλια του υπουργού Άμυνας της Λιθουανίας έγιναν στον απόηχο της αποτυχημένης απόπειρας επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για την οποία η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε τη Ρωσία.

Ερωτηθείς γιατί το ΝΑΤΟ δεν είχε επικαλεστεί το Άρθρο 4 για αυτό το περιστατικό, ο Κάουνας είπε πως η Γερμανία έχει κατονομάσει τη Ρωσία ως υπαίτια. Το Άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των Συμμάχων σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος κρίνει πως βρίσκεται αντιμέτωπο με απειλή από το εξωτερικό.

Η λιθουανική κυβέρνηση έχει εκφράσει την ανεπιφύλακτη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία.