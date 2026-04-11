LIVE η τελετή αφής του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα.

Από τις 09:00 το πρωί του Σαββάτου 11/4 βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα η ελληνική αποστολή που κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα παραλάβει από το Ναό της Αναστάσεως το Άγιο Φως και θα το μεταφέρει στην Αθήνα.

Για λόγους ασφαλείας, στην αποστολή συμμετέχουν τρία άτομα. Το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Η ελληνική αποστολή θα παρακολουθήσει την τελετή αφής και στη συνέχεια, στο Πατριαρχείο ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ θα παραδώσει στον κ. Λοβέρδο το Άγιο Φως.

Η ειδική πτήση που πραγματοποιείται με κυβερνητικό αεροσκάφος αναμένεται να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 18:30-19:00. Στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί 18 ειδικές αεροπορικές πτήσεις που θα διανείμουν το Άγιο Φως στην ελληνική επικράτεια.