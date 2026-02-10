Λογαριασμός στο TikTok διέδιδε προπαγάνδα υπέρ του ISIS - 15 συλλήψεις στην Ολλανδία

Κατηγορίες για διάδοση προπαγάνδας υπέρ του ISIS μέσω TikTok αλλά και για προσπάθεια προσέλκυσης ατόμων να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις, αντιμετωπίζουν δεκαπέντε άτομα που συνελήφθησαν στην Ολλανδία την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, όπως δήλωσαν Ολλανδοί εισαγγελείς.

Αφορμή για τις συλλήψεις στάθηκε ένας λογαριασμός στο TikTok που διέδιδε προπαγάνδα του ISIS με ολλανδικούς υπότιτλους, συμπλήρωσαν οι εισαγγελείς σύμφωνα με το Reuters.

Οι αναρτήσεις στο TikTok, κάποιες από τις οποίες είχαν πάνω από 100.000 προβολές, καλούσαν τους θεατές να ενταχθούν στο Ισλαμικό Κράτος και εξυμνούσαν το να γίνουν μάρτυρες για τη βίαιη ισλαμιστική ομάδα, όπως αναφέρθηκε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεκατρείς από τους υπόπτους είναι Σύροι και τέσσερις έχουν ολλανδική υπηκοότητα, υπονοώντας ότι κάποιοι από αυτούς είχαν διπλή υπηκοότητα ενώ άλλοι τέσσερις είναι ανήλικοι.

Οι ύποπτοι, ηλικίας 16 έως 53 ετών, συνελήφθησαν σε εφόδους σε όλη την Ολλανδία, μετά τη σύλληψη τον περασμένο μήνα ενός ατόμου που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως τον κύριο ύποπτο.