Λογοκρισία στο όνομα του Τσάρλι Κερκ: Απολύονται εργαζόμενοι που σχολιάζουν τη δολοφονία του

Τις ημέρες που ακολούθησαν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ (Charlie Kirk), πολλοί εργαζόμενοι απολύθηκαν για τα σχόλιά τους σχετικά με τον θάνατό του, μεταξύ των οποίων και ο πολιτικός αναλυτής του MSNBC, Μάθιου Ντάουντ.

Αυτό αποκαλύπτει δημοσίευμα του Associated Press, τονίζοντας ότι αρκετοί συντηρητικοί ακτιβιστές προσπάθησαν να εντοπίσουν αναρτήσεις χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θεωρούσαν προσβλητικές, στοχεύοντας τους πάντες, από δημοσιογράφους μέχρι δασκάλους.

Η δεξιά influencer Λόρα Λούμερ δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να καταστρέψει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες όσων «γιόρτασαν» τον θάνατο του Κερκ.

Διαβάστε ακόμα: Η επόμενη ημέρα της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ: Το άγνωστο κίνητρο και ο «εμφύλιος» στα social media

Δεν είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους λόγω των δηλώσεων που κάνουν δημοσίως, συμπεριλαμβανομένων των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία γίνονται οι απολύσεις εγείρει ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων έναντι των δικαιωμάτων των εργοδοτών.

Στις ΗΠΑ, οι νόμοι μπορεί να διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία, αλλά συνολικά, υπάρχει πολύ μικρή νομική προστασία για τους εργαζομένους που τιμωρούνται για δηλώσεις που κάνουν τόσο εντός όσο και εκτός του ιδιωτικού χώρου εργασίας.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου... αλλά αυτό δεν ισχύει απαραίτητα στον χώρο εργασίας», δήλωσε η Vanessa Matsis-McCready, αναπληρώτρια γενική σύμβουλος και αντιπρόεδρος των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της Engage PEO.

«Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν καμία προστασία για αυτού του είδους τις δηλώσεις στην εργασία», υπογραμμίζει η ίδια.

Σε αυτό προστίθεται η επικράτηση των social media που έχει κάνει όλο και πιο συνηθισμένη την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων εκτός εργασίας και τη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων, ή τη δημοσίευση πληροφοριών για αυτούς στο διαδίκτυο με σκοπό να τους βλάψουν ή να τους παρενοχλήσουν.

Οι εργοδότες έχουν μεγάλο περιθώριο ελιγμών

Η προστασία των εργαζομένων ποικίλλει από πολιτεία σε πολιτεία. Για παράδειγμα, στη Νέα Υόρκη, εάν ένας εργαζόμενος συμμετέχει σε μια πολιτική διαμαρτυρία το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν συνδέεται με τον οργανισμό που τον απασχολεί, ο εργοδότης δεν μπορεί να τον απολύσει από την εργασία του.

Αλλά εάν ο ίδιος εργαζόμενος βρίσκεται σε μια εκδήλωση της εταιρίας το Σαββατοκύριακο και μιλάει για τις πολιτικές του απόψεις με τρόπο που κάνει τους άλλους να αισθάνονται ανασφαλείς ή να γίνονται στόχος διακρίσεων ή παρενόχλησης, τότε θα μπορούσε να αντιμετωπίσει συνέπειες στην εργασία του, είπε η Matsis-McCready.

Στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ ισχύει το «at-will» εργατικό δίκαιο, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι οι εργοδότες μπορούν να προσλαμβάνουν και να απολύουν όποτε το κρίνουν σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων των εργαζομένων.

«Το Πρώτο Τροποποιητικό Σύνταγμα δεν ισχύει σε ιδιωτικούς χώρους εργασίας για την προστασία των απόψεων των εργαζομένων», δήλωσε ο Andrew Kragie, δικηγόρος που ειδικεύεται στο εργατικό δίκαιο στη Maynard Nexsen.

«Στην πραγματικότητα προστατεύει το δικαίωμα των εργοδοτών να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τους υπαλλήλους, με βάση τις απόψεις τους», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Ο Kragie είπε ότι υπάρχουν «θύλακες προστασίας» σε όλες τις ΗΠΑ βάσει διαφόρων κρατικών νόμων, όπως νόμοι που απαγορεύουν την τιμωρία των εργαζομένων για τις πολιτικές τους απόψεις. Ωστόσο, η ερμηνεία του τρόπου με τον οποίο αυτό εφαρμόζεται, αλλάζει, σημειώνει, καθιστώντας την κατάσταση ασαφή.

Ο Steven T. Collis, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν και διευθυντής του Bech-Loughlin First Amendment Center του πανεπιστημίου, επισημαίνει επίσης ορισμένους κρατικούς νόμους που ορίζουν ότι οι εργοδότες δεν μπορούν να απολύσουν τους εργαζομένους τους για «νόμιμη συμπεριφορά εκτός εργασίας».

Ωστόσο, συχνά υπάρχει εξαίρεση για συμπεριφορά που θεωρείται επιζήμια για την επιχείρηση ή τη φήμη ενός εργοδότη, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο απόλυσης κάποιου λόγω δημόσιων σχολίων ή αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σε αυτό το σενάριο, αν κάποιος θεωρήσει ότι ένας από τους υπαλλήλους του έχει κάνει κάτι που υποδηλώνει ότι εξυμνεί ή γιορτάζει έναν φόνο, ο εργοδότης μπορεί να τον απολύσει ακόμη και αν υπάρχει ένας από αυτούς τους νόμους», είπε ο Collis.

Για τους δημόσιους υπαλλήλους, που μπορεί να είναι από δάσκαλοι και ταχυδρομικοί υπάλληλοι έως εκλεγμένοι αξιωματούχοι, η διαδικασία είναι λίγο διαφορετική. Αυτό συμβαίνει επειδή το Πρώτο Τροποποιητικό Σύνταγμα παίζει έναν μοναδικό ρόλο όταν ο εργοδότης είναι η κυβέρνηση, εξηγεί ο Collis.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι εάν ένας υπάλληλος ενεργεί με ιδιωτική ιδιότητα αλλά μιλά για ένα θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος, μπορεί να προστατεύεται.

Ωστόσο, σημείωσε ότι οι κυβερνητικοί εργοδότες μπορούν να επιβάλουν πειθαρχικές κυρώσεις σε έναν εργαζόμενο εάν κρίνουν ότι μια τέτοια συμπεριφορά θα επηρεάσει την ικανότητα της κυβέρνησης να εκτελεί τα καθήκοντά της.

Ορισμένοι στον δημόσιο τομέα έχουν ήδη εργαστεί για τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου μετά τον θάνατο του Kirk. Για παράδειγμα, η ηγεσία του Πενταγώνου ανακοίνωσε μια πολιτική «μηδενικής ανοχής» για οποιεσδήποτε αναρτήσεις ή σχόλια από στρατιώτες που υποτιμούν ή γιορτάζουν τη δολοφονία του Kirk.

Η πολιτική που ανακοινώθηκε από τον κορυφαίο εκπρόσωπο του Πενταγώνου Sean Parnell στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, ήρθε λίγες ώρες μετά την έναρξη της διαβίβασης αναρτήσεων που θεωρούσαν προβληματικές από πολλούς συντηρητικούς στρατιωτικούς με επιρροή και ακτιβιστές στον Parnell και τον προϊστάμενό του, τον υπουργό Άμυνας Pete Hegseth.

«Είναι απαράδεκτο για το στρατιωτικό προσωπικό και τους πολίτες του υπουργείου Άμυνας να γιορτάζουν ή να χλευάζουν τη δολοφονία ενός συμπατριώτη τους», έγραψε ο Parnell την Πέμπτη.

Ένα κύμα πολιτικών συζητήσεων

Η πανταχού παρουσία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθιστά ευκολότερο από ποτέ το να μοιράζεσαι απόψεις για την πολιτική και τα σημαντικά νέα γεγονότα καθώς αυτά εξελίσσονται.

Ωστόσο, οι αναρτήσεις στα social media αφήνουν ένα ίχνος, και σε περιόδους αυξανόμενης πολιτικής πόλωσης, αυτές οι δηλώσεις μπορούν να θεωρηθούν επιζήμιες για τη φήμη ενός ατόμου ή του εργοδότη του.

«Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι όταν βρίσκονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι σαν να βρίσκονται στην πλατεία της πόλης», δήλωσε η Amy Dufrane, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Human Resource Certification Institute. «Δεν έχουν μια ιδιωτική συνομιλία με τον γείτονα πάνω από τον φράχτη. Στην πραγματικότητα μεταδίδουν τις απόψεις τους».

Οι πολιτικές συζητήσεις σίγουρα δεν περιορίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλο και περισσότερο εισέρχονται και στον χώρο εργασίας.

«Η παιχνιδοποίηση του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούμε στον χώρο εργασίας, το Slack και το Teams, το chat και όλα αυτά τα πράγματα, είναι πολύ παρόμοια με τον τρόπο που μπορεί να αλληλεπιδράτε στο Instagram ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε πιστεύω ότι αυτό το κάνει να φαίνεται λίγο λιγότερο επίσημο και κάποιος μπορεί να είναι πιο πρόθυμος να κάνει ένα βήμα και να πει: «Ω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη αυτό»», δήλωσε η Matsis-McCready.

Διαβάστε ακόμα: Τσάρλι Κερκ: Το αδιανόητο ποσό που έχει μαζευτεί σε χριστιανικό crowdfunding για τη χήρα του

Οι εργοδότες δεν είναι έτοιμοι

Στο τεταμένο, διχασμένο κλίμα των ΗΠΑ, πολλοί επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού έχουν εκφράσει ότι δεν είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν πολιτικά φορτισμένες συζητήσεις στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με το Human Resource Certification Institute.

Αλλά αυτές οι συζητήσεις θα γίνουν, οπότε οι εργοδότες πρέπει να θεσπίσουν πολιτικές σχετικά με το τι είναι αποδεκτή ή μη αποδεκτή συμπεριφορά στον χώρο εργασίας, είπε ο Dufrane.

«Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να εμβαθύνει και να διασφαλίσει ότι είναι απολύτως σαφές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές του και να επικοινωνεί στους υπαλλήλους του ποιες είναι οι ευθύνες τους ως υπάλληλοι του οργανισμού», είπε η Dufrane.

Πολλοί εργοδότες επανεξετάζουν τις πολιτικές τους σχετικά με τις πολιτικές ομιλίες και παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με το τι συνιστά κατάλληλη συμπεριφορά, τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού, είπε. Η βίαιη φύση της δολοφονίας του Kirk μπορεί να οδήγησε ορισμένους από αυτούς να αντιδράσουν πιο έντονα τις ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατό του.

«Λόγω της βίαιης φύσης ορισμένων πολιτικών συζητήσεων σήμερα, πιστεύω ότι υπάρχει μια πραγματική ανησυχία από τους εργοδότες που θέλουν να διατηρήσουν την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί απειλή, κάτι που είναι καθήκον τους», είπε η Matsis-McCreedy.

Οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να θεωρηθούν πρεσβευτές της επωνυμίας μιας εταιρείας, και οι πολιτικές τους δηλώσεις μπορούν να αποδυναμώσουν την επωνυμία αυτή και να βλάψουν τη φήμη της, ανάλογα με το τι λέγεται και πώς γίνεται δεκτό. Αυτό οδηγεί περισσότερες εταιρείες να αναλάβουν δράση σχετικά με τα όσα λένε οι εργαζόμενοι στο διαδίκτυο, είπε.

«Μερικά από τα άτομα που είχαν δημοσιεύσει και οι αναρτήσεις τους έγιναν viral, ξαφνικά οι τηλεφωνικές γραμμές των εργοδοτών τους δέχονταν ασταμάτητα παράπονα», είπε η Matsis-McCready.

Ωστόσο, ειδικοί όπως ο Collis δεν προβλέπουν σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι εργοδότες παρακολουθούν τις δηλώσεις των εργαζομένων τους, σημειώνοντας ότι η δραστηριότητα στο διαδίκτυο βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια.

«Οι εργοδότες ήδη και εδώ και πολύ καιρό ελέγχουν τους υπαλλήλους με βάση τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε.