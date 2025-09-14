Τσάρλι Κερκ: Το αδιανόητο ποσό που έχει μαζευτεί σε χριστιανικό crowdfunding για τη χήρα του

Αστρονομικό ποσό των 4.000.000 ευρώ σε λιγότερο από δύο μέρες συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο της καμπάνιας συλλογικής χρηματοδότησης για την υποστήριξη της οικογένειας του Τσάρλι Κέρκ που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ σε ομιλία του.

Η δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή την Τετάρτη 10/9/ συγκίνησε μεγάλο αριθμό θαυμαστών του, μαζεύοντας για την μνήμη του αλλά και για την αποκατάσταση της οικογένειάς του πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ σε χριστιανική σελίδα crowdfunding.

Σε βίντεο του φρικτού περιστατικού, ο πατέρας δύο παιδιών χτυπήθηκε στον λαιμό από μια σφαίρα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από την ομάδα ασφαλείας του, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μετά από διήμερο ανθρωποκυνηγητό, οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν θέσει υπό κράτηση τον ύποπτο, τον οποίο αναγνώρισαν ως τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον.

Φόρο τιμής στον Κέρκ έχουν αποδόσει πολλές σημαντικές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκδώσει αρκετά μηνύματα γι' αυτόν, αποκαλώντας τον «πατριώτη που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπόθεση της ανοιχτής συζήτησης και στη χώρα που αγαπούσε τόσο πολύ, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

Εν τω μεταξύ, η χήρα του Κέρκ, Έρικα, μίλησε επίσης μετά τον θάνατο του συζύγου της, όπου περιέγραψε πώς εξήγησε τον θάνατό του στην τρίχρονη κόρη τους αλλά και πώς εκείνη είναι πλέον που θα συνεχίσει το έργο του συζύγου της.

Η σελίδα που μάζεψε σε 48 ώρες σχεδόν πέντε εκατομμύρια ευρώ για την οικογένεια Κέρκ

Η εταιρεία ALP Pouches δημιούργησε προχθές μια σελίδα για την οικογένεια του Κέρκ στην χριστιανική πλατφόρμα crowdfunding «GiveSendGo», με την ελπίδα να συγκεντρώσει 5 εκατομμύρια δολάρια.

Σε λιγότερο από 48 ώρες, το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια δολάρια του στόχου του, με 1 εκατομμύριο δολάρια να έχουν δεσμευτεί από την ίδια την ALP Pouches.

«Η ομάδα μας στην ALP είναι συντετριμμένη από τον θάνατο του Charlie Kirk - ενός αφοσιωμένου συζύγου, πατέρα και φίλου. Η αγάπη για τον Θεό, την οικογένεια και την πατρίδα καθόρισε τη ζωή του», έγραφε η περιγραφή.

«Ο Charlie αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Erika, και τα δύο μικρά παιδιά τους. Καθώς βιώνουν αυτή την αδιανόητη απώλεια, θέλουμε να συσπειρωθούμε για να παρέχουμε ασφάλεια και σταθερότητα στα αγαπημένα πρόσωπα του Charlie», συνέχιζε.

«Στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για να στηρίξουμε την οικογένεια Kirk. Η ALP έχει συνεισφέρει 1 εκατομμύριο δολάρια σε αυτή την προσπάθεια και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μαζί μας για να τιμήσουμε την κληρονομιά του Charlie προσφέροντας ό,τι μπορείτε. Ελπίζουμε να συμμετάσχετε μαζί μας», ανέφερε καταληκτικά.

Ο Κερκ αφήνει πίσω την σύζυγό του Έρικα και τα δύο παιδιά τους, ένα τρίχρονο κορίτσι και έναν γιο ενός έτους.

