Συναγερμός σε λύκειο στο Λονδίνο: Έφηβος φέρεται να μαχαίρωσε δύο ανηλίκους

Έφηβος φέρεται να μαχαίρωσε δύο ανήλικους μαθητές εντός σχολείου στο Λονδίνο. Οι αστυνομία έσπευσε αμέσως στο σημείο του Kingsbury High School.

Η αρχική κλήση έκανε λόγο για έναν 13 χρονο που είχε μαχαιρωθεί, όμως οι αρχές αργότερα ενημερώθηκαν και για δεύτερο θύμα, ένα 12χρονο αγόρι, είχε επίσης μαχαιρωθεί στο σημείο του συμβάντος.

Και τα δύο αγόρια διακομίστηκαν στο νοσοκομείο από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου, με το ένα να μεταφέρεται σε ένα μεγάλο κέντρο τραυμάτων ως προτεραιότητα. Η αστυνομία ανέφερε ότι αναμένει ενημέρωση για την κατάστασή τους.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λουκ Γουίλιαμς δήλωσε ότι οι επιθέσεις με μαχαίρωμα θα προκαλέσουν «σημαντική ανησυχία» σε τοπικό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων, το ίδιο το σχολείο ανέφερε ότι: «Συυνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές και ακολουθούμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

«Η κατάσταση είναι πλέον υπό έλεγχο και έχουμε ήδη μιλήσει απευθείας με τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών που εμπλέκονται.

«Καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα είναι ανησυχητικό. Προς το παρόν, δεν είναι δυνατή η είσοδος ή η έξοδος από τον χώρο του σχολείου όσο συνεχίζεται η ανταπόκριση. Θα παρέχουμε περαιτέρω ενημερώσεις μόλις μπορέσουμε να μοιραστούμε επιβεβαιωμένες πληροφορίες».