Λονδίνο: Καταδίκη για την κλοπή του διάσημου έργου του Banksy

Η κλοπή του εμβληματικού έργου «Κορίτσι με το μπαλόνι» έφερε έναν 49χρονο αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη, καταλήγοντας σε ποινή φυλάκισης 13 μηνών.

O 49χρονος Λάρι Φρέιζερ, ο οποίος το 2024 αφαίρεσε από γκαλερί της πόλης το διάσημο έργο του Banksy «Κορίτσι με το μπαλόνι», αξίας 305.000 ευρώ.

Ο δράστης, με καλυμμένο πρόσωπο και γάντια, εισέβαλε στη γκαλερί χρησιμοποιώντας βαριοπούλα για να σπάσει τις πόρτες. Η αστυνομία τον εντόπισε μέσα σε δύο ημέρες, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που τον κατέγραψαν να φορτώνει τον πίνακα σε φορτηγάκι λίγα μέτρα μακριά από τον χώρο της κλοπής.

Το έργο βρέθηκε ανέπαφο λίγο μετά τη σύλληψή του, ενώ η υπόθεση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον λόγω της μεγάλης αξίας και της συμβολικής σημασίας του συγκεκριμένου Banksy.

Το γκράφιτι εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2002 στη Γέφυρα του Γουότερλου και παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του μυστηριώδους καλλιτέχνη από το Μπρίστολ.