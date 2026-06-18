Λονδίνο: Σορός άνδρας εντοπίστηκε στις ρόδες αεροπλάνου μετά την προσγείωση

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε στο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ που εκτελούσε πτήση από Μαρόκο.

Σύμφωνα με το BBC στο αεροδρόμιο σήμανε συναγερμός και κλήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετά την ανακάλυψη έγινε στο χώρο του συστήματος προσγείωσης (υποσύστημα τροχών) μιας πτήσης της Air Arabia, η οποία έφτασε από την Ταγγέρη το πρωί της Τρίτης στη Βρετανία.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου στο Δυτικό Σάσεξ επιβεβαίωσε το περιστατικό, προσθέτοντας ότι οι ομάδες του αεροδρομίου υποστηρίζουν τόσο την αστυνομία όσο και τον ιατροδικαστή στις έρευνές τους.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε: «Βρέθηκε μια σορός και οι ομάδες μας στη συνέχεια υποστήριξαν την Αστυνομία του Σάσεξ και τον ιατροδικαστή.

Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το περιστατικό.»

Παρόμοιο συμβάν είχε σημειωθεί στο Γκάτγουικ τον Δεκέμβριο του 2022, όταν βρέθηκε η σορός ενός άνδρα στο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους της Tui, το οποίο είχε ταξιδέψει από την Μπανζούλ, την πρωτεύουσα της Γκάμπια.

Έχουν καταγραφεί και άλλες περιπτώσεις λαθρεπιβατών σε αεροσκάφη που βρέθηκαν νεκροί στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων ο Μοχάμεντ Αγιάζ, 21 ετών, από το Πακιστάν, του οποίου η σορός βρέθηκε το 2001 στον χώρο στάθμευσης ενός καταστήματος ειδών DIY κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου.

Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, ένας άλλος λαθρεπιβάτης έπεσε από αεροσκάφος με προορισμό το Χίθροου πάνω σε εγκατάσταση παραγωγής αερίου που βρισκόταν κοντά στο αεροδρόμιο.