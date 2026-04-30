Λονδίνο: Σταθμός μετρό εκκενώθηκε λόγω «ύποπτης διαρροής αερίου»

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Λονδίνο, όταν ο σταθμός Farringdon εκκενώθηκε και σφραγίστηκε έπειτα από αναφορές για πιθανή διαρροή αερίου. Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 12 ώρα ελλάδος, με μικρό αριθμό επιβατών να αναφέρει συμπτώματα αδιαθεσίας.
Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών (BTP), της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο σταθμός θα παραμείνει κλειστός τουλάχιστον έως τις 13:00.
- Η απελευθέρωση των γαλάζιων βουλευτών, η επιστροφή του Ντάισελμπλουμ και το mea culpa του Αλέξη Τσίπρα
- Αμαλιάδα: Μυστήριο με τον θάνατο 48χρονης - Εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι άνδρα που τη φιλοξενούσε
- Αποκάλυψη Λιάγκα: «Μου την έπεσε ο καθηγητής που μου έκανε ιδιαίτερα, ήμουν 16 - Ο πατέρας μου δεν με πίστεψε»
- Καιρός την Πρωτομαγιά: Πέφτει η θερμοκρασία έως και 13 βαθμούς - Πότε επιστρέφει η άνοιξη
