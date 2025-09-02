Λονδίνο: Ταλαιπωρία για επιβάτες που παγιδεύτηκαν στο μετρό για 3 ώρες λόγω βλάβης

Σε απολογία προχώρησε η Transport for London (TfL), ύστερα από σοβαρό περιστατικό το βράδυ της Δευτέρας (01/09), κατά το οποίο επιβάτες εγκλωβίστηκαν για περίπου τρεις ώρες μέσα σε συρμό της γραμμής Jubilee στο Λονδίνο, χωρίς φως ή επικοινωνία, πριν αναγκαστούν να απομακρυνθούν περπατώντας μέσα από τις σήραγγες.

Το τρένο ακινητοποιήθηκε μεταξύ των σταθμών Westminster και Waterloo, ενώ σύμφωνα με επιβάτες, οι συνθήκες στις καμπίνες ήταν αφόρητες.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τον κόσμο να περπατά δίπλα στις γραμμές, ενώ μέλη του προσωπικού τους καθοδηγούν με φακούς.

«Καμία ενημέρωση για πάνω από μία ώρα»

Η επιβάτις Nadine A, η οποία βιντεοσκόπησε την εκκένωση και μίλησε στο BBC, περιέγραψε την εμπειρία ως αγχωτική και χωρίς καμία πληροφόρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Για περισσότερο από μία ώρα δεν υπήρξε καμία ενημέρωση, ούτε καν από τον οδηγό, επειδή είχε κοπεί το ρεύμα», δήλωσε.

Όπως είπε, χρειάστηκαν περίπου 30 λεπτά για να ακουστεί η πρώτη ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία υπήρχε ηλεκτρική βλάβη σε άλλο βαγόνι. Αργότερα, επιχειρήθηκε να μετακινηθεί ο συρμός προς τον σταθμό Westminster, αλλά σταμάτησε ξανά.

Στη συνέχεια, ο οδηγός προσπάθησε να επιστρέψει προς Waterloo, ωστόσο και πάλι σημειώθηκε βλάβη και διακόπηκε τελείως η παροχή ηλεκτρισμού.

«Η εκκένωση έγινε με ασφάλεια»

Παρά τις αρχικές καθυστερήσεις και την απουσία επικοινωνίας, η Nadine τόνισε ότι η εκκένωση ήταν ασφαλής και συντεταγμένη, και όλοι οι επιβάτες επέστρεψαν στην αποβάθρα χωρίς να προκληθεί πανικός ή τραυματισμοί.

Η TfL ζήτησε συγγνώμη και ανέφερε: «Απολογούμαστε στους επιβάτες της γραμμής Jubilee που εγκλωβίστηκαν στον συρμό, καθώς και σε εκείνους που επηρεάστηκαν από την ευρύτερη διακοπή που προκάλεσε και άλλο βλάβη στον στόλο».

Καθυστερήσεις και την επόμενη ημέρα

Το πρωί της Τρίτης, οι επιπτώσεις του περιστατικού ήταν ακόμα εμφανείς, με σοβαρές καθυστερήσεις στη γραμμή Jubilee και μερική αναστολή της κυκλοφορίας ανάμεσα στους σταθμούς London Bridge και Green Park. Παρότι η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε αργότερα, τα προβλήματα συνεχίστηκαν για αρκετές ώρες.

Η TfL ανακοίνωσε ότι μηχανικοί εργάζονται εντατικά για την πλήρη αποκατάσταση του δικτύου και τη διερεύνηση του περιστατικού, ώστε να αποφευχθούν ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον.

Πηγή: BBC