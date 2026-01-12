Λος Άντζελες: Φορτηγό παρέσυρε διαδηλωτές υπερ του Ιράν - Αδιευκρίνιστα τα κίνητρα

Ένα ενοικιαζόμενο φορτηγό έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στο Λος Άντζελες, όπου εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε πορεία υποστήριξης προς τους διαδηλωτές στο Ιράν, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KNBC, μέλος του NBC News.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γουέστγουντ, προάστιο της πόλης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το αν υπάρχουν θύματα ή για το αν η ενέργεια ήταν εσκεμμένη. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια.