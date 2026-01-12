Λος Άντζελες: Φορτηγό παρέσυρε διαδηλωτές υπερ του Ιράν - Αδιευκρίνιστα τα κίνητρα

Ένα ενοικιαζόμενο φορτηγό έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στο Λος Άντζελες, όπου εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε πορεία υποστήριξης προς τους διαδηλωτές στο Ιράν, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KNBC, μέλος του NBC News.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γουέστγουντ, προάστιο της πόλης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το αν υπάρχουν θύματα ή για το αν η ενέργεια ήταν εσκεμμένη. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια.
- Στον «πάγο» η χώρα με χαμηλές θερμοκρασίες: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει - Η πρόβλεψη για Αττική
- Το προσωπικό δράμα του βασιλιά της κωμωδίας - Το τροχαίο που σημάδεψε τη ζωή του Διονύση Παπαγιαννόπουλου
- Σε «τεντωμένο σχοινί» η σχέση Open – Μαλέσκου: Η κίνησή της που δεν άρεσε και τα χαμηλά νούμερα
- Το Twitter έκανε πάρτι με την πρεμιέρα του Survivor: Οι «φέτες» του Gio Kay και ο «αρχηγός» Σήφακας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.