Ένας 29χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για την έναρξη της πυρκαγιάς στο Pacific Palisades στο Λος Άντζελες, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων ενώ κατέστρεψε περισσότερα από 6.000 σπίτια τον Ιανουάριο, μέσω μίας εικόνας που δημιούργησε στο ChatGPT.

Στα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις ηλεκτρονικές συσκευές του κατηγορούμενουΤζόναθαν Ρίντερκνεχτ περιελάμβαναν μια εικόνα που δημιούργησε στο ChatGPT και απεικόνιζε μια φλεγόμενη πόλη, όπως αναφέρει το BBC.

Η αρχική φωτιά που φέρεται να ξεκίνησε ο κ. Ρίντερκνεχτ την Πρωτοχρονιά ονομάστηκε πυρκαγιά Λάχμαν. Παρόλο που καταπνίγηκε γρήγορα από τους πυροσβέστες, συνέχισε να σιγοκαίει υπόγεια στη ριζική δομή πυκνής βλάστησης, σύμφωνα με τους ερευνητές, πριν αναζωπυρωθεί ξανά πάνω από το έδαφος σε μια ανεμοθύελλα.

Ο Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ εμφανίστηκε στο δικαστήριο δηλώνοντας την αθωότητά του,παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί εις βάρος του συμπεριλαμβανοομένης και της εικόνας τεχνητής νοημοσύνης που είχε δημιουργήσει λίγες μέρες πρίν την πυρκαγιά.

Τον «πρόδωσε» η τεχνητή νοημοσύνη

Όπως αναφέρει το ΒΒC, πέντε μήνες πριν την πυρκαγιά, ο κατηγορούμενος είχε ζητήσει από το LLM να δημιουργήσει μια εικόνα που «στη μέση του θα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε συνθήκες φτώχειας, να προσπαθούν να περάσουν από μια γιγαντιαία πύλη με ένα μεγάλο σύμβολο δολαρίου πάνω της.

Από την άλλη πλευρά της πύλης και σε ολόκληρο τον τοίχο να βρίσκεται ένα συνονθύλευμα πλουσιότερων ανθρώπων, οι οποίοι χαλαρώνουν, παρακολουθούν τον κόσμο να καίγεται και παρακολουθούν τους ανθρώπους να αγωνίζονται. Γελούν, διασκεδάζουν και χορεύουν».

Το αποτέλεσμα της ύποπτης αναζήτησής του απεικόνιζε από τη μια πλευρά ένα καμένο δάσος, με πλήθη να προσπαθούν να σωθούν από τις φλόγες και από την άλλη, ένα μεγάλο φράχτη με τη σημαία του δολαρίου και πλούσιους να παρακολουθούν με ευχαρίστηση το χάος.

Στο τσατ που είχε με το ChatGPT ρώτησε και το εξής: «Θεωρείσαι υπεύθυνος εάν ξεσπάσει πυρκαγιά λόγω των τσιγάρων σου;».

Τι αποκάλυψαν οι συσκευές του Ρίντερκνεχτ

Όπως αναφέρουν οι Αρχές, ο ύποπτος φαίνεται πως ήταν εξοικειωμένος με την περιοχή επειδή ζούσε σε αυτήν προτού μετακομίσει στη Φλόριντα. Το σπίτι του μάλιστα ήταν ένα τετράγωνο μακριά από την αρχή του μονοπατιού Skull Rock, όπου φέρεται να ξεκίνησε τη φωτιά.

Όπως αναφέρεται στην δικογραφία της υπόθεσης, ο Ρίντερκνεχτ φέρεται να άναψε την φωτιά με γυμνή φλόγα αφού ολοκλήρωσε μια διαδρομή ως οδηγός Uber την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ένας επιβάτης είπε στους ερευνητές ότι θυμόταν ότι ο οδηγός φαινόταν ταραγμένος και θυμωμένος.

Στην έρευνα που έγινε στις ηλεκτρονικές συσκευές του Ρίντερκνεχτ, βρέθηκε βίντεο που τραβούσε τους πυροσβέστες να προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες καθώς και διαδοχικές κλήσεις στο 911, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι οποίες όμως δεν ολοκληρώθηκαν λόγω σήματος.

Στην ανάκριση ο κατηγορούμενος φαινόταν νευρικός «και η καρωτίδα του πάλλονταν κάθε φορά που τον ρωτούσαν ποιος είχε ξεκινήσει τη φωτιά» όπως αναφέρει το BBC.