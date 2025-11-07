Λούβρο: «Δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας ανακοίνωσε η διευθύντρια του μουσείου

Βεβαιώνοντας πως έχει λάβει κάθε μέτρο, η διευθύντρια του Λούβρου ανακοίνωσε την Παρασκευή (7/11) πως τα προβλήματα ασφαλείας του μουσείου έχουν πια αποκατασταθεί, μετά τη ληστεία που πραγματοποιήθηκε πριν λίγο καιρό και συγκλόνισε την παγκόσμια κοινότητα.

«Έχω λάβει κάθε μέτρο για τα προβλήματά ασφαλείας», δήλωσε η Λοράνς ντε Καρ, διευκρινίζοντας ότι το σχέδιο για την ασφάλεια του Λούβρου, ή «κατευθυντήριο σχέδιο» εξοπλισμών ασφαλείας, τίθεται «σε εφαρμογή σήμερα».

Αυτό συνίσταται σε «μια ολόκληρη σειρά βελτιωτικών εργασιών, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση από κάμερες ασφαλείας», που αποτελεί «ένα από τα αδύναμα σημεία» του μουσείου, όπως υπενθύμισε η ίδια, η οποία το είχε ήδη επισημάνει κατά την ακρόασή της από την Επιτροπή Πολιτισμού της Γερουσίας στα τέλη Οκτωβρίου.

«Θέλω να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν» για να «φέρουμε εις πέρας τον μετασχηματισμό του Λούβρου, το οποίο χρειάζεται περισσότερο από ποτέ μετασχηματισμό, εκσυγχρονισμό, για να γίνει πλήρως ένα μουσείο του 21ου αιώνα. Κάτι που δεν είναι σήμερα», πρόσθεσε η πρόεδρος, η παραίτηση της οποίας απορρίφθηκε μετά την ληστεία.

Η Λοράνς ντε Καρ, η οποία βρίσκεται σε αυτήν τη θέση από τον Σεπτέμβριο του 2021, συγκάλεσε την Παρασκευή εκτάκτως το διοικητικό συμβούλιο για να επανεξετάσει τη διοίκηση του μουσείου.

Στις 19 Οκτωβρίου, εγκληματίες κατάφεραν να μπουν στο μουσείο του Λούβρου και να κλέψουν κοσμήματα του στέμματος αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν έχουν ακόμη βρεθεί. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων υπόπτων, οι οποίοι προφυλακίστηκαν.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο επέκρινε χθες, Πέμπτη, το μεγάλο μουσείο του Παρισιού σε έκθεσή του, όπου σημείωνε ότι προέκρινε έργα γοήτρου σε βάρος της ασφάλειας.

Ανάμεσα στο 2018 και το 2024, το Λούβρο αφιέρωσε 26,7 εκατομμύρια ευρώ σε εργασίες συντήρησης και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές και 105,4 εκατομμύρια ευρώ «για την απόκτηση έργων», σύμφωνα με την έκθεση.

Ωστόσο για τη Λοράνς ντε Καρ, «το Λούβρο είναι ένα σύνολο» και «δε θα πρέπει να είμαστε αντίθετοι στην απόκτηση έργων, στην υποδοχή όλων των κοινών». «Διασφαλίσαμε το σύνολο των επιχειρήσεών μας», κατέληξε.