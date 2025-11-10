Λούβρο: Λύθηκε το μυστήριο του viral «άνδρα με τη φεντόρα» - Είναι μόλις 15 χρονών

Πολλοί πίστεψαν πως ήταν μυστικός ντετέκτιβ, άλλοι ότι ήταν ψηφιακή κατασκευή από τεχνητή νοημοσύνη και οι περισσότεροι πως σίγουρα είχε κάποια ανάμειξη με τη κινηματογραφική ληστεία που έγινε πριν τρεις εβδομάδες στο Λούβρο, κατά την οποία αρπάχθηκαν συλλεκτικά κοσμήματα του στέμματος.

Όμως ο viral «άνδρας με τη φεντόρα» που φωτογραφήθηκε έξω από το μουσείο, δεν ήταν παρά ένα 15χρονο αγόρι που αγαπά τον Σέρλοκ Χόλμς.

Η φιγούρα ενός καλοντυμένου νεαρού, με γιλέκο και καπέλο, είχε τραβήξει τα βλέμματα στα social media, δημιουργώντας αμέτρητες θεωρίες για την ταυτότητα του αλλά και την ανάμειξή του στην υπόθεση της ληστείας.

Η ταυτότητα του αποκαλύφθηκε και τελικά ο «μυστηριώδης κύριος» είναι ο 15χρονος Πέδρο Ελίας Γκαρζόν Ντελβό (Pedro Elias Garzon Delvaux) από την πόλη Ραμπουγιέ, νοτιοδυτικά του Παρισιού.

A mysterious man in a fedora spotted outside the Louvre after a recent jewel heist has gone viral



Many believe he is a detective, but the truth behind the photo isn’t what people think pic.twitter.com/lDff2V4RO2 — Dexerto (@Dexerto) October 25, 2025

Μιλώντας στο AP αποκάλυψε πως βρέθηκε τη λάθος ώρα στο λάθος μέρος, αφού είχε απλώς πάει με την οικογένεια του να επισκεφθεί το Λούβρο, χωρίς να γνωρίζει ότι εκείνη τη στιγμή είχε πραγματοποιηθεί ληστεία.

«Δεν ξέραμε ότι είχε γίνει διάρρηξη», είπε. Καθώς ρωτούσε τους αστυνομικούς γιατί το μουσείο ήταν κλειστό, ένας φωτογράφος του AP τον φωτογράφισε και ο Πέδρο βρέθηκε τυχαία να γίνεται παντoύ viral.

Ο ίδιος το συνειδητοποίησε λίγες μέρες αργότερα, όταν ένας φίλος του του έστειλε μήνυμα στο TikTok: «Είσαι εσύ; Έχει πέντε εκατομμύρια views». Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη ένιωσε όταν η μητέρα του τον ενημέρωσε ότι η εικόνα είχε δημοσιευθεί στους New York Times. «Δεν είσαι κάθε μέρα στους New York Times», σχολίασε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως ο λόγγος που ντύνεται με τον συγκεκριμένο τρόπο είναι γιατί τα τελευταία χρόνια εμπνέεται από λογοτεχνικούς ντετέκτιβ όπως ο Σέρλοκ Χολμς, ο Ηρακλής Πουαρό, καθώς και από μορφές του 20ού αιώνα.

«Μου αρέσει να είμαι κομψός», είπε και πρόσθεσε «Πηγαίνω έτσι ντυμένος και στο σχολείο».

Με τις φήμες να μεγαλώνουν κάθε μέρα και όλοι να αναζητούν την ταυτότητα του, ο Πέδρο επέλεξε να μην αποκαλυφθεί. «Δεν ήθελα να πω αμέσως ότι ήμουν εγώ. Με αυτή τη φωτογραφία υπάρχει ένα μυστήριο, οπότε πρέπει να το αφήσεις να εξελιχθεί».

Τελικά το μυστήριο λύθηκε: ο «άνδρας με τη φεντόρα» δεν είχε καμία σχέση με το έγκλημα, απλώς κατά τύχη έκανες τους πάντες να αναρωτιούνται ποιος είναι.