Λούβρο: O κωδικός πρόσβασης των καμερών ήταν «LOUVRE» - Ερωτηματικά για τα κενά στην ασφάλεια

Κατηγορίες για κενά στη συντήρηση της ασφάλειας του κτηρίου του Λούβρου εξέδωσε έκθεση γαλλικού δικαστηρίου, επισημαίνοντας μάλιστα πως η διοίκηση του μουσείου εστίαζε τις επενδύσεις κυρίως στην απόκτηση νέων έργων τέχνης.

Μετά την τρομερή ληστεία που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινότητα πολιτιστικών οργανισμών, στην οποία 4 δράστες έκλεψαν κοσμήματα του στέμματος ανεκτίμητης αξίας ένα «εκκωφαντικό σήμα συναγερμού», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη (6/11) ο Πιερ Μοσκοβισί, πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο συνέταξε την έκθεση.

Παράλληλα ανακαλώντας την έκθεση που σύμφωνα με πληροφορίες είχε παραγγελθεί πριν από την περιβόητη ληστεία, αποκάλυψε πως η ηγεσία του μουσείου είχε δώσει προτεραιότητα σε «ορατά και ελκυστικά» έργα, όπως αγορές έργων τέχνης και ανανέωση της διάταξης του μουσείου εις βάρος, κυρίως, της ασφάλειας του Λούβρου.

Από τη ληστεία και μετά, συγκλονιστικές πληροφορίες έρχονται πάλι στο φως καταδεικνύοντας τις ελλείψεις στην ασφάλεια του κτηρίου που ήταν γνωστές εδώ και χρόνια.

Ξεχωρίζει μια προειδοποίηση που είχε έρθει το 2014 πως το μουσείο έφερε ως σημαντικότερο κωδικό πρόσβασης απλώς τη λέξη «LOUVRE» («ΛΟΥΒΡΟ»). Η νέα έκθεση έρχεται να προσθέσει στοιχεία σε μια σειρά από αστοχίες ασφαλείας που αποκάλυψε η ληστεία.

Λούβρο: Οι σοκαριστικές παραλήψεις στην ασφάλεια

Μέσα σε τέσσερα λεπτά από την άφιξή τους στον εξωτερικό τοίχο του Λούβρου στο Παρίσι, οι κλέφτες είχαν σκαρφαλώσει στο κτίριο και έσπασαν ένα παράθυρο, ενεργοποιώντας τότε και μόνο τότε τον εσωτερικό συναγερμό.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, αφού έσπασαν μια ενισχυμένη θήκη και άρπαξαν εννέα ιστορικά κοσμήματα, οι κλέφτες άρχισαν να διαφεύγουν.

«Οι αδυναμίες της προστασίας της περιμέτρου, μας είναι γνωστές και εντοπισμένες», είχε δήλωσε ο διευθυντής του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, μετά τη ληστεία.

Για τις 465 αίθουσες του Λούβρου, το 2024, το προσωπικό ασφαλείας είχε μόνο 432 κάμερες CCTV για να παρακολουθεί το εσωτερικό, σύμφωνα με την έκθεση, νούμερο που ήταν μάλιστα αυξημένο κατά 50% σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων το 2019. Το 61% των αιθουσών παρέμεινε χωρίς κάλυψη CCTV.

Συγκριτικά, το Ινστιτούτο Τεχνών του Ντιτρόιτ διαθέτει παρόμοιους χώρους αλλά έχει πάνω από 550 κάμερες CCTV, σύμφωνα με τον κατασκευαστή καμερών Axis.

Η ντε Καρ δήλωσε στους Γάλλους γερουσιαστές ότι προβλέπει διπλασιασμό του αριθμού των καμερών εντός της ιδιοκτησίας του Λούβρου, έκτασης 370.000 τετραγωνικών μέτρων, τα επόμενα χρόνια.

Στις συστάσεις του, η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τόνισε την ανάγκη το Λούβρο να «ενισχύσει τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου του, η οποία παραμένει υπανάπτυκτη για ένα ίδρυμα του μεγέθους του Λούβρου».

Αλάνθαστη κυβερνοασφάλεια

Τα κενά στην ασφάλεια του Λούβρου δεν σταματούσαν εκεί αλλά επεκτείνονταν και στον εικονικό τομέα όπως αποκάλυψε έκθεση του 2014 από τη γαλλική υπηρεσία ασφάλειας πληροφοριών (ANSSI), την οποία ανέδειξε η γαλλική εφημερίδα Liberation, η οποία ισχυρίστηκε ότι ο κωδικός πρόσβασης για τον διακομιστή που διαχειρίζεται το εκτεταμένο δίκτυο CCTV των μουσείων, ήταν απλώς «LOUVRE».

Η πρόσβαση στο λογισμικό που διαχειρίζεται η εταιρεία τεχνολογίας ασφαλείας Thales προστατεύτηκε από έναν παρόμοια αλάνθαστο κωδικό πρόσβασης: «THALES» – σύμφωνα με την Liberation.