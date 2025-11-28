Λούβρο: Τσουχτερή αύξηση 45% στα εισιτήρια από το 2026 - Αλλάζει «δωμάτιο» η Μόνα Λίζα

Kατά 45% θα αυξηθούν οι τιμές των εισιτηρίων για τους περισσότερους επισκέπτες της ΕΕ στο μουσείο του Λούβρου, όπως αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του μουσείου την Πέμπτη (27/11).

Από τις αρχές του 2026, οι τουρίστες από χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κίνα θα πρέπει να πληρώνουν 32 ευρώ (37 δολάρια, 28 λίρες) για να εισέλθουν στο μουσείο, μια αύξηση που θα βοηθήσει στην συγκέντρωση εκατομμυρίων ευρώ ετησίως ώστε να χρηματοδοτηθεί η ανακαίνιση του.

Η ασφάλεια και η διοίκηση του μουσείου είναι θέματα που έχουν δεχθεί σκληρή κριτική από οργανισμούς παγκοσμίως μετά την «ληστεία του αιώνα» που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο.

Ένας επίσημος έλεγχος του μουσείου που δημοσιεύθηκε λίγο μετά τη ληστεία ανέδειξε τα ανεπαρκή συστήματα ασφαλείας του ιδρύματος και την παλαιωμένη υποδομή.

Από τις 14 Ιανουαρίου, οι επισκέπτες από χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - μια ομάδα που περιλαμβάνει τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν - θα πληρώνουν επιπλέον 10 ευρώ για να εισέλθουν στο διασημότερο μουσείο του κόσμου.

Οι επισκέπτες εκτός ΕΕ σε ομάδες με διαπιστευμένους ξεναγούς θα πρέπει επίσης να πληρώνουν 28 ευρώ από το επόμενο έτος, δήλωσε το Λούβρο στο BBC. Η αύξηση των τιμών αναμένεται να ανέλθει μεταξύ 15 και 20 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για να υποστηρίξει τα σχέδια εκσυγχρονισμού του μουσείου, πρόσθεσε.

Λούβρο: Η Μόνα Λίζα αλλάζει δωμάτιο για να αντιμετωπιστεί ο υπερπληθυσμός

Παράλληλα, μετά από μακροχρόνιες εκκλήσεις για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού του μουσείου, με τους επισκέπτες να παραπονιούνται συχνά για συμφόρηση στις αίθουσες και μεγάλες ουρές, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και το Λούβρο είχαν προχωρήσει σε δηλώσεις σχετικά με βελτιώσεις στο μουσείο, τον Ιανουάριο.

Ο Μακρόν επισήμανε μάλιστα ότι η Μόνα Λίζα θα μεταφερθεί σε νέο χώρο προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο υπερπληθυσμός.

Οι περισσότεροι από τους 30.000 καθημερινούς επισκέπτες του Λούβρου συρρέουν για να δουν το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Πλήθη στριμώχνονται στην Salle des États - την γκαλερί όπου εκτίθεται η Μόνα Λίζα - αφήνοντας σε κάθε επισκέπτη μόνο λίγα λεπτά για να δει τον πίνακα και να τραβήξει μια φωτογραφία.

Το Λούβρο θα ανακαινίσει επίσης άλλους χώρους του μουσείου και θα προσθέσει νέες παροχές όπως τουαλέτες και εστιατόρια - αναβαθμίσεις που προβλέπεται να κοστίσουν αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.