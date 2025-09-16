Λουίτζι Μαντζιόνε: Απορρίφθηκε η κατηγορία της τρομοκρατίας για τον δολοφόνο του CEO

Δικαστής απέρριψε τη Δευτέρα τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε (Luigi Mangione) στην υπόθεση της πολιτείας της Νέας Υόρκης για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον (Brian Thompson).

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Λουίτζι Μαντζιόνε αναμένεται να κατηγορηθεί για φόνο δευτέρου βαθμού, δηλαδή με δόλο.

Οι δικηγόροι του Μαντζιόνε υποστήριξαν ότι η υπόθεση της Νέας Υόρκης και μια παράλληλη ομοσπονδιακή δίωξη με ποινή θανάτου συνιστούσαν διπλή ποινική δίωξη. Ωστόσο, ο δικαστής Gregory Carro απέρριψε το εν λόγω επιχείρημα, λέγοντας ότι θα ήταν πρόωρο να ληφθεί μια τέτοια απόφαση.

Luigi Mangione top terrorism charges thrown out by judge in state case in massive blow to DA https://t.co/boQsP7Xa9G pic.twitter.com/sDwonDcSxi — New York Post (@nypost) September 16, 2025

Είναι η πρώτη εμφάνιση του Λουίτζι Μαντζιόνε στο δικαστήριο για την υπόθεση της πολιτείας από τον Φεβρουάριο. Ο 27χρονος απόφοιτος του Ivy League έχει προσελκύσει μια ομάδα οπαδών που τον υποστηρίζουν ως «εκπρόσωπο της απογοήτευσης» για τις ασφαλιστικές εταιρείες, που εξειδικεύονται στον χώρο της υγείας.

Δεκάδες υποστηρικτές του εμφανίστηκαν στην τελευταία ακροαματική διαδικασία, πολλοί από τους οποίους φορούσαν το πράσινο χρώμα του χαρακτήρα του βιντεοπαιχνιδιού «Λουίτζι» ως σύμβολο αλληλεγγύης.

Με πληροφορίες από Associated Press