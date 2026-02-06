Λουίτζι Μαντζιόνε: Οι νίκες στο δικαστήριο για τη δολοφονία του CEO - Νέα ακρόαση τον Ιούνιο

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, ο 27χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής εταιρίας έξω από ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη, θα δικαστεί από πολιτειακό δικαστήριο στις 8 Ιουνίου στο Μανχάταν.

Ο Μαντζιόνε κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον διευθύνοντα σύμβουλο της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον ενώ περπατούσε σε ένα πεζοδρόμιο του Μανχάταν, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Οι αρχές καταδίκασαν τη δολοφονία, η οποία ωστόσο προκάλεσε ένα κύμα επικρίσεων για την πρακτική που ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες στις ΗΠΑ.

Λουίτζι Μαντζιόνε: Οι δικαστικές εξελίξεις

Ο 27χρονος έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας, της οπλοκατοχής και της πλαστογραφίας. Επίσης, δήλωσε αθώος στην κατηγορία της παρακολούθησης του Τόμσον σε μια ξεχωριστή υπόθεση, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, η εκδίκαση της οποίας έχει προσδιοριστεί για τις 13 Οκτωβρίου.

Διαβάστε ακόμα: Ο Τραμπ διέγραψε το ρατσιστικό βίντεο με τους Ομπάμα - «Αναρτήθηκε καταλάθος από εργαζόμενο»

Σήμερα, ο δικαστής Γκρέγκορι Κάρο όρισε την ημερομηνία της πολιτειακής δίκης, σε μια ακροαματική διαδικασία στην οποία ήταν παρόντες ο Μαντζιόνε και οι συνήγοροί του. Η εισαγγελία του Μανχάταν πίεζε ώστε να διεξαχθεί η δίκη πριν εκδικαστεί η ομοσπονδιακή υπόθεση.

Ο Τόμσον πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2024 έξω από το ξενοδοχείο Hilton όπου διέμενε, καθώς συμμετείχε σε ένα συνέδριο επενδυτών.

Ο Μαντζιόνε συνελήφθη στην Πενσιλβάνια πέντε ημέρες αργότερα και θεωρείται «ήρωας» από κάποιους Αμερικανούς, οι οποίοι καταγγέλλουν το υψηλό κόστος της ασφάλισης και τις πρακτικές άρνησης κάλυψης που εφαρμόζουν, με αποτέλεσμα πολλούς θανάτους που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.

Η εισαγγελία είχε αρχικά ασκήσει δίωξη στον Μαντζιόνε και για τρομοκρατία, όμως ο δικαστής Κάρο απέρριψε αυτήν την κατηγορία, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι στόχευε με την πράξη του να επηρεάσει τη δημόσια πολιτική.

Ακόμα, στις 30 Ιανουαρίου του 2026, η δικαστής Μάργκαρετ Γκαρνέτ απέρριψε τις ομοσπονδιακές κατηγορίες για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης και οπλοκατοχή, με τις οποίες η πολιτεία επεδίωκε τη θανατική ποινή για τον Μαντζιόνε.