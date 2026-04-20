Λουιζιάνα: Οικογενειακή τραγωδία με 8 νεκρά παιδιά – Νεκρός ο 31χρονος πατέρας-δολοφόνος

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μία από τις πιο αιματηρές μαζικές δολοφονίες των τελευταίων ετών. Το πρωί της Κυριακής (19/4), η πόλη Σρίβπορτ της Λουιζιάνα έγινε το σκηνικό μιας ασύλληπτης οικογενειακής τραγωδίας, όταν ένας 31χρονος άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον της ίδιας του της οικογένειας, αφήνοντας πίσω του δεκάδες θύματα και μια τοπική κοινωνία βυθισμένη στο πένθος.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η δολοφονική επίθεση εκτυλίχθηκε σε δύο διαφορετικά σπίτια της ίδιας γειτονιάς. Ο απολογισμός είναι ανατριχιαστικός. Ο δράστης σκότωσε συνολικά οκτώ παιδιά, εκ των οποίων τα επτά ήταν δικά του. Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι όλα τα παιδιά βρέθηκαν νεκρά στο ίδιο σπίτι και ήταν ηλικίας μόλις 3 έως 11 ετών.

Από τα πυρά δεν γλίτωσαν δύο γυναίκες, οι οποίες τραυματίστηκαν σοβαρά. Η μία εξ αυτών είναι η σύζυγος του δράστη και μητέρα των αδικοχαμένων παιδιών.

Ο ένοπλος ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία ως ο 31χρονος Σάμαρ Έλκινς. Μετά την αιματηρή επίθεση, ο Έλκινς επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Ο εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Σρίβπορτ, Κρις Μπόρντελον, επιβεβαίωσε ότι η καταδίωξη έληξε όταν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν εναντίον του 31χρονου, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει νεκρός.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστώσουν τι ακριβώς πυροδότησε αυτό το δολοφονικό αμόκ. Ωστόσο, οι ντετέκτιβ που έχουν αναλάβει την υπόθεση εμφανίζονται βέβαιοι ότι οι πυροβολισμοί ήταν «εξ ολοκλήρου ένα ενδοοικογενειακό περιστατικό».

Η αγριότητα του εγκλήματος ξεπερνά τα τοπικά σύνορα της Πολιτείας, καθώς, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η επίθεση αυτή αποτελεί την πιο πολύνεκρη μαζική ένοπλη επίθεση στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια.

Η τοπική ηγεσία της αστυνομίας αδυνατεί να συλλάβει το μέγεθος της τραγωδίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Σρίβπορτ, Γουέιν Σμιθ, αποτύπωσε το γενικότερο αίσθημα της κοινότητας με τη δήλωσή του:

«Δεν ξέρω τι να πω, η καρδιά μου έχει αιφνιδιαστεί. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός».