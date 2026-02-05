Λουκέτο σε εκατοντάδες καταστήματα της «Pizza Hut» στις ΗΠΑ - Ο λόγος

Λουκέτο σε 250 καταστήματα με «χαμηλές επιδόσεις» στις ΗΠΑ ανακοίνωσε η Pizza Hut κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς η μητρική της εταιρεία, Yum! Brands, Inc., συνεχίζει μια στρατηγική αναθεώρηση της μάρκας.

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα της Yum! Brands στις 4 Φεβρουαρίου, ο οικονομικός διευθυντής Ranjith Roy δήλωσε ότι η κίνηση αυτή ήταν μέρος του «Hut Forward», μιας στρατηγικής που περιλαμβάνει «ζωηρό μάρκετινγκ, εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας και συμφωνίες franchise».

«Ενώ δεν κοινοποιούμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες των συμφωνιών franchise, είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με τους δικαιοδόχους μας για την αύξηση των προσπαθειών για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων πωλήσεων, προωθώντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη στρατηγική», δήλωσε η Yum! Brands στο Restaurant Business Online σε μια δήλωση μέσω email.

Η ανακοίνωση για το κλείσιμο των καταστημάτων μετά την πτώση ύψους 3% για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 στις πωλήσεις των καταστημάτων της Pizza Hut στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ίδια στιγμή που άλλα εστιατόρια της Yum! Brands, όπως το Taco Bell, σημείωσαν αυξήσεις πωλήσεων 7% κατά το ίδιο τρίμηνο.

«Τα 250 καταστήματα που αναφέραμε είναι ένα πολύ μικρό μέρος των 20.000 μονάδων που διαθέτει η Pizza Hut παγκοσμίως», δήλωσε ο Roy κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα κέρδη.

«Και είναι η σωστή απάντηση για το brand καθώς προχωράμε στη στρατηγική αναθεώρηση», πρόσθεσε.

Μείωση στις πωλήσεις πριν από το κλείσιμο

Το κλείσιμο στα καταστήματα της Pizza Hut έρχονται καθώς η Yum! Brands, η οποία κατέχει επίσης τα Taco Bell και KFC, συνεχίζει «μια επίσημη αναθεώρηση των στρατηγικών επιλογών για την επωνυμία Pizza Hut», με την πώληση να αποτελεί πιθανότητα.

«Η ομάδα της Pizza Hut εργάζεται σκληρά για να αντιμετωπίσει τις επιχειρηματικές και τις κατηγορίες προκλήσεων. Ωστόσο, η απόδοση της Pizza Hut υποδεικνύει την ανάγκη να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για να βοηθηθεί η μάρκα να αξιοποιήσει πλήρως την αξία της, κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα εκτός της Yum! Brands», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Yum! Brands, Chris Turner.

Η Yum! Brands ανακοίνωσε την αξιολόγηση για τον Νοέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια του οποίοθ οι πωλήσεις της Pizza Hut στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 7%.

