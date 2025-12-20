Λούλα: Μία επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να είναι καταστροφική

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, προειδοποίησε ότι ένα ενδεχόμενο στρατιωτικό χτύπημα κατά της Βενεζουέλας θα είχε ολέθριες ανθρωπιστικές συνέπειες, την ώρα που οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στη χώρα εντείνονται.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή για τον αποκλεισμό δεξαμενόπλοιων που τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων και μεταφέρουν πετρέλαιο από και προς τη Βενεζουέλα.

Πρόκειται για ακόμη ένα μέτρο πίεσης της Ουάσιγκτον προς την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο, με στόχο τον περιορισμό των βασικών εσόδων της χώρας, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση από τον Λούλα

Ο Λούλα, μαζί με την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ —επικεφαλής των δύο ισχυρότερων οικονομιών της Λατινικής Αμερικής— είχαν ήδη απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση, καθώς η ένταση στην περιοχή αυξάνεται.

Ωστόσο, μιλώντας σήμερα στη σύνοδο του Mercosur στο Φοζ ντο Ιγκουασού, στη νότια Βραζιλία, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος υιοθέτησε σαφώς πιο αυστηρό τόνο, προειδοποιώντας ότι μια στρατιωτική επέμβαση θα δημιουργούσε ένα «επικίνδυνο προηγούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο».

Υπενθύμισε, τέλος, ότι περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά τον πόλεμο των Φόκλαντ ανάμεσα στην Αργεντινή και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νότια Αμερική βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με τη στρατιωτική παρουσία μιας δύναμης εκτός της περιοχής.