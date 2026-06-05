Λύσαμε τα ελληνοτουρκικά: Τα σόγια γαμπρού και νύφης χόρεψαν με τις δύο σημαίες και με καπνογόνα

Μια γιορτή γεμάτη πάθος, χρώμα και άρωμα Βαλκανίων στήθηκε σε πόλη της Γερμανίας, αποδεικνύοντας πως μπροστά στον έρωτα τα σύνορα απλά... σβήνουν. Σε έναν γάμο που έχει ήδη γίνει το απόλυτο talk of the town, ένας Τούρκος γαμπρός και μια Ελληνίδα νύφη χάρισαν απλόχερα ένα ανεπανάληπτο υπερθέαμα.
Το έθιμο της παραλαβής της νύφης πραγματοποιήθηκε με απόλυτο σεβασμό στην τουρκική παράδοση, αλλά με μια δόση αδρεναλίνης που θύμισε... ντέρμπι. Οι συγγενείς του γαμπρού έκαναν μια θεαματική είσοδο στο σπίτι της νύφης: με τουρκικές σημαίες να ανεμίζουν και καπνογόνα να κάνουν τη νύχτα μέρα, έδωσαν τον παλμό και μετέτρεψαν τη γειτονιά σε γήπεδο.
Η ελληνική πλευρά, ωστόσο, δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια. Η οικογένεια και οι φίλοι της νύφης βγήκαν μπροστά, σήκωσαν ψηλά τις ελληνικές σημαίες και «απάντησαν» στον ενθουσιασμό, βάζοντας κυριολεκτικά «φωτιά» στο γιορτινό σκηνικό.
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