Λύσεις στον «αποκλεισμό» για το Άγιο Φως ψάχνει η εκκλησία: «Σοβαρό προηγούμενο αν απαγορευτεί η Αφή»

Πλήθος αντιδράσεων ανά τον κόσμο της χριστιανοσύνης έχει προκαλέσει το ενδεχόμενο η κομβική τελετή της αφής για το Άγιο Φως, στον Πανάγιο Τάφο των Ιεροσολύμων να μην τελεστεί, λόγω περιορισμών ασφαλείας στην Παλαιστίνη, για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το Λατινικό πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ δήλωσε σχετικά πως «Για πρώτη φορά εδώ και αιώνες απαγορεύτηκε στους ηγέτες της Εκκλησίας να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον ναό του Πανάγιου Τάφου, κάτι που δημιουργεί ένα σοβαρό προηγούμενο».

Από τη μεριά του, ο μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος, δήλωσε πως «αυτό έγινε βέβαια για λόγους ασφαλείας, όμως είναι ένα κακό προηγούμενο για προαιώνια θέσφατα που υπάρουν σε όλες τις ομολογίες στον Πανάγιο Τάφο. Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό».

Ισραήλ: «Κανονικά η Τελετή για το Άγιο Φως»

«Αν ο θεός επιτρέψει να πάμε, θα επιτρέψει και να επιστρέψουμε εγκαίρως. Όλα τα ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι των διαπραματεύσεων. Εφόσον κλείσει ο εναέριος χώρος του Τελ Αβίβ, μπορούμε να πάμε μέσω Αιγύπτου ή Ιορδανίας», συμπλήρωσε.

Από την άλλη, η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε πως «Οι τελετές θα πραγματοποιηθούν κανονικά, αλλά με συμβολικό και περιορισμένο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της Αφής του Αγίου Φωτός».

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την πρόσφατη απαγόρευση εισόδου του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή (29/03).

Τη Δευτέρα (30/03), ο Λατίνος καρδινάλιος συναντήθηκε με εκπροσώπους της ισραηλινής αστυνομίας, προκειμένου να συζητηθεί το πλαίσιο διεξαγωγής των πασχαλινών τελετών και ειδικά της Αφής του Αγίου Φωτός. Μάλιστα, η αστυνομία δημοσίευσε και σχετική φωτογραφία από τη συνάντηση στην πλατφόρμα Χ, όπου ο ίδιος εμφανίζεται χαμογελαστός.

Following a productive meeting between the Israel Police and Latin Catholic Cardinal Pierbattista Pizzaballa, a mutual framework has been established for upcoming Easter ceremonies.



Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι, μετά από μια εποικοδομητική συνάντηση, συμφωνήθηκε ένα κοινό πλαίσιο για τις επικείμενες τελετές του Πάσχα. Ωστόσο, λόγω της σύνθετης κατάστασης ασφαλείας και στο πλαίσιο της επιχείρησης «Roaring Lion», οι εκδηλώσεις θα έχουν περιορισμένη και συμβολική μορφή.

Τονίζεται επίσης ότι ο σχετικός συντονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση της ελευθερίας της λατρείας, με βασική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, επισημαίνεται πως τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί περιστατικά πτώσης ιρανικών πυραύλων και θραυσμάτων εντός της Παλιάς Πόλης, γεγονός που καθιστά αναγκαίους τους περιορισμούς για λόγους ασφαλείας.