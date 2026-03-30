«Σας περιμένουμε, θα βρέξει φωτιά»: Η πύρρειος νίκη που επιδιώκουν οι ΗΠΑ και οι αντοχές του Ιράν

Είδει μακάβριας επετείου, με τη συμπλήρωση 30 ημερών από την έναρξη των εχθροπραξιών ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν, ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος διευκρινίζει αυτό που πολλοί απλοί άνθρωποι στον τεταμένο Περσικό, και όχι μόνο, φοβούνται ότι θα είναι η επόμενη κίνηση της Ουάσινγκτον.

«Ο εχθρός προτάσσει δημόσια διαπραγματεύσεις, ενώ μυστικά σχεδιάζει χερσαία επίθεση», αναφέρει η δήλωση του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, όπως αναφέρει το CNN.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να επιμένουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν, ενώ παράλληλα αναπτύσσει μαζικά στρατεύματα στην περιοχή, αντλώντας και από υπερπόντιες βάσεις των ΗΠΑ.

Ιράν: Οι πιθανοί στόχοι των ΗΠΑ

Πολλές εικασίες έχουν επικεντρωθεί στην πιθανή κατάληψη του νησιού Χαργκ, κόμβου διακίνησης φυσικού αερίου, από τις αμερικανικές δυνάμεις. Η κατάληψή του θα απέκοπε μια βασική οικονομική πηγή για την Ισλαμική Δημοκρατία, με την ελπίδα να στερηθούν οι Φρουροί της Επανάστασης την απαραίτητη χρηματοδότηση από τις εξαγωγές πετρελαίου.\

Διαβάστε ακόμα: Live οι εξελίξεις: Καπνοί στο διυλιστήριο της Χάιφα - Το Ισραήλ απέσυρε τάγμα του από τη Δυτική Όχθη

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί σχέδια, αλλά τα αμερικανικά στρατεύματα θα μπορούσαν επίσης να διαταχθούν να καταλάβουν παράκτιες θέσεις σε μια προσπάθεια να ανοίξουν ξανά το Στενό του Ορμούζ, ένα στρατηγικό ενεργειακό σημείο που το Ιράν έχει αποκλείσει από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στα τέλη Φεβρουαρίου.

Γίνεται επίσης λόγος για επιδρομές αμερικανικών δυνάμεων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στο Ιράν για την ανάκτηση πυρηνικού υλικού, εν μέσω αυξημένων φόβων ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από ένα «στριμωγμένο» ιρανικό καθεστώς για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Ιράν: «Ελάτε, θα βρέξει φωτιά»

Όμως, όπως έχει συζητηθεί ευρέως, η αποστολή αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφος θα ενείχε τεράστιους κινδύνους, κυρίως επειδή οι πιθανές επίγειες επιχειρήσεις έχουν προικονομηθεί από την Ουάσιγκτον εδώ και εβδομάδες, ενώ προφανώς απροετοίμαστες αμερικανικές δυνάμεις διάσπαρτες σε όλο τον κόσμο έχουν συσσωρευτεί.

Στο μήνυμά του, ο Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι οι ιρανικές δυνάμεις ήδη «περιμένουν την είσοδο Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος, ώστε να μπορέσουν να βρέξουν φωτιά εναντίον τους». Χωρίς το στοιχείο του αιφνιδιασμού, μια αμερικανική χερσαία επιχείρηση, ακόμη και με εξαιρετικά ανώτερη ισχύ πυρός, θα μπορούσε γρήγορα να μετατραπεί σε λουτρό αίματος.

Η Τεχεράνη, η οποία έχει ήδη εκτοξεύσει τιμωρητικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στους γείτονές της στον Περσικό Κόλπο - οι οποίοι φιλοξενούν όλες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις - έχει ορκιστεί να εντείνει τις επιθέσεις και να «τιμωρεί τους περιφερειακούς εταίρους της ες αεί», εάν ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακωθεί.

Διαβάστε ακόμα: Σφοδρές αντιδράσεις για βίντεο με Ισραηλινό ποδοσφαιριστή σε επίθεση στον νότιο Λίβανο

Στα μέσα Μαρτίου, για παράδειγμα, δύο ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν την εγκατάσταση παραγωγής φυσικού αερίου Ras Laffan στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη στον κόσμο, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές αλλά προκαλώντας κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Περισσότερες παρόμοιες επιθέσεις σε όλη την περιοχή πιθανότατα θα προκαλούσαν σοβαρό και μακροχρόνιο οικονομικό πόνο.

Οι μονάδες αφαλάτωσης, από τις οποίες εξαρτώνται σχεδόν εξ ολοκλήρου τα άνυδρα αραβικά κράτη του Κόλπου για την προμήθεια γλυκού νερού, θα μπορούσαν επίσης να βρεθούν στο στόχαστρο, αν και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν έχει αρνηθεί ότι διαθέτει τέτοια απάνθρωπα σχέδια μάχης, τουλάχιστον προς το παρόν.

«Ο ψεύτης, τρομοκράτης και παιδοκτόνος πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι το IRGC σκοπεύει να στοχοποιήσει τις μονάδες αφαλάτωσης της περιοχής και να προκαλέσει δυσκολίες στους ανθρώπους της περιοχής», ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram την περασμένη εβδομάδα.

«Το IRGC δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής», πρόσθεσε δυσοίωνα η δήλωση του IRGC.

Χωρίς αμφιβολία, ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να επιδεινωθεί πολύ πριν βελτιωθεί, εκτός εάν οι διαπραγματεύσεις μπορέσουν, με κάποιο τρόπο, να βρουν κάποιον συμβιβασμό.