Μαδούρο: Θα εμφανιστεί μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ στο δικαστήριο

Καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ο Νικολάς Μαδούρο, και πηγές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο το συντομότερο δυνατό ή, το αργότερο, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.
Σύμφωνα με αξιωματούχους στο CNBC, ο Μαδούρο αναμένεται να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Από εκεί, θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στη Νέα Υόρκη για να υποβληθεί σε διαδικασίες καταγραφής και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στη φυλακή του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης.
Υπενθυμίζεται ότι, ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα σήμερα (3/1) δημοσίευσε φωτογραφίες του Μαδούρο από το πλοίο που τον μεταφέρει στις ΗΠΑ.
«Μαδούρο πάνω στο USS Iwo Jima» ανέφερε ο Αμερικανός Πρέοδρος στην ανάρτηση του στο Truth Social.
