Μαδρίτη: «Πολλοί αγνοούμενοι» από την κατάρρευση κτιρίου - Αποκλεισμένο το κέντρο της πόλης

Τρεις τραυματίες και «πολλοί» αγνοούμενοι από την κατάρρευση του κτιρίου στη Μαδρίτη που σημειώθηκε νωρίτερα την Τρίτη (07/10), ανακοίνωσαν οι δημοτικές υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών.

«Η Πολιτική Προστασία περιέθαλψε μέχρι στιγμής τρεις εργάτες. Κανείς δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Αγνοούνται πολλοί συνάδελφοί τους», σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ που κάνει λόγο για «κατάρρευση πολλών επιπέδων εντός του υπό ανακαίνισιν κτιρίου».

Στο σημείο έχουν σπεύσει υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως και αστυνομικές, αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ έχουν εξαποληθεί drones και εκπαιδευμένα σκυλιά ενόψει των ερευνών στο εσωτερικό του κτιρίου.

Tα αίτια κατάρρευσης του υπό κατασκευή κτηρίου παραμένουν αδιευκρίνιστα ωστόσο έχει γίνει γνωστό ότι στο κτίριο πραγματοποιούνταν εργασίες μετατροπής του σε ξενοδοχείο από την εταιρεία Rehbilita.

«Το κτίριο που κατέρρευσε ήταν εγκαταλελειμμένο εδώ και πολύ καιρό και ήταν υπό ανακαίνιση. Είχαν εγκαταστήσει έναν τεράστιο γερανό στο ικρίωμα. Μου είχαν πει ότι θα έκαναν ξενοδοχείο και ότι οι εργασίες θα διαρκούσαν δύο χρόνια», λέει κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με τους γείτονες, υπήρχαν πέντε φορεία στο σημείο, ενώ η ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ήταν άμεση.

Τέλος αναφέρεται πως οι δρόμοι γύρω από το σημείο που συνέβη το περιστατικό έχουν κλείσει και οι αστυνομικές αρχές έχουν φροντίσει να εκκενωθεί η περιοχή:

«Το κτήριο έχει καταρρεύσει ολοσχερώς και ελέγχουν αν αγνοούνται εργαζόμενοι. Έχει εκκενωθεί η περιοχή και οι δρόμοι έχουν κλείσει», δήλωσε ο διευθυντής του καταστήματος Trajes Flamencos Lunares Blancos στην οδό Hileras.