Η εντυπωσιακή θέα και η αγγλική του γοητεία έχουν κάνει αυτό το βρετανικό χωριό άκρως θελκτικό ως σκηνικό για τις παραγωγές του Χόλιγουντ.

Όχι σε μια και δυο, αλλά επτά ταινίες έχουμε δει το Χάμπλεντεν, το πανέμορφο χωριό που είναι κρυμμένο σε μια κοιλάδα του Μπάκιγχαμσαϊρ.

Η εφημερίδα The Telegraph το συμπεριέλαβε το 2022 στη λίστα με τα 30 πιο εντυπωσιακά χωριά της Αγγλίας και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει φιλοξενήσει αναγνωρίσιμα πρόσωπα που γοητεύτηκαν από τον μοναδικό του χαρακτήρα.

Αυτό το χωριό-καρτ ποστάλ προσφέρει μια μαγευτική απόδραση από τον γρήγορο ρυθμό της σύγχρονης ζωής και έχει εμφανιστεί πολλές φορές στις οθόνες μας.

Αποτέλεσε τόπο γυρισμάτων για ταινίες όπως Chitty Chitty Bang Bang, The Avengers, 101 Σκυλιά της Δαλματίας, Into the Woods και Nanny McPhee Returns, καθώς και για τηλεοπτικές σειρές όπως ο Ηρακλής Πουαρό της Αγκάθα Κρίστι και η μίνι σειρά του Amazon Good Omens, με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Τέναντ.

Πρόσφατα, οι Πάτρικ Ντέμπσεϊ και Patrick Dempsey και Έιμι Άνταμς βρέθηκαν στο Χάμπλεντεν για τα γυρίσματα ταινίας της Disney, συνέχειας του Enchanted (2022). Ανάμεσα στους διάσημους σκηνοθέτες που το έχουν επιλέξει για γυρίσματα είναι και ο Τιμ Μπάρτον.

Επέλεξε το χωριό ως σκηνικό για την ταινία τρόμου Sleepy Hollow, με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ.