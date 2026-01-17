«Μάχη» για τον έλεγχο της Βενεζουέλας: Απομακρύνθηκε στενός συνεργάτης του Μαδούρο

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Άλεξ Σάαμπ από την κυβέρνηση, ενός προσώπου που θεωρούνταν από τους πιο στενούς συνεργάτες του ανατραπέντα Νικολάς Μαδούρο.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον θα διατηρήσει αυξημένο έλεγχο στις εξελίξεις στο Καράκας «μέχρι νεοτέρας».

Ο Σάαμπ, 54 ετών, υπήρξε για χρόνια κομβικός μεσολαβητής του τσαβισμού στο εξωτερικό. Συνελήφθη το 2021 και φυλακίστηκε στις ΗΠΑ με κατηγορίες για κατάχρηση ανθρωπιστικής βοήθειας υπέρ του καθεστώτος Μαδούρο. Το 2023 ανταλλάχθηκε με δέκα Αμερικανούς κρατούμενους, γεγονός που ο Μαδούρο είχε χαρακτηρίσει «θρίαμβο».

Τον Δεκέμβριο του 2024 ορίστηκε υπουργός Βιομηχανίας, όμως απομακρύνθηκε λίγες ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο.

Η Ροδρίγκες τον ευχαρίστησε δημοσίως για το έργο του και ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Βιομηχανίας συγχωνεύεται με αυτό του Εμπορίου, με νέο επικεφαλής τον Λουίς Αντόνιο Βιγιέγας.

Επαφές με τις ΗΠΑ και πολιτικές ισορροπίες

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, συναντήθηκε με τη Ροδρίγκες στο Καράκας, μεταφέροντας μήνυμα για «βελτίωση συνεργασίας». Παράλληλα, ο Τραμπ είχε εκτενή συνομιλία μαζί της, χαρακτηρίζοντάς την «υπέροχο άνθρωπο».

Ωστόσο, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα καθορίζουν τις «κόκκινες γραμμές» της Βενεζουέλας, ιδιαίτερα στο πετρέλαιο.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης και κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης 2025, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, κατηγόρησε τη Ροδρίγκες ότι πλέον «εκτελεί διαταγές της Ουάσιγκτον». Υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε «πραγματική μετάβαση στη δημοκρατία» με τη στήριξη του Τραμπ, τον οποίο συνάντησε στον Λευκό Οίκο.

Παρά τις φιλοδοξίες της να ηγηθεί της χώρας, ο Τραμπ εκτίμησε ότι δεν διαθέτει την απαιτούμενη υποστήριξη για να κυβερνήσει.

Μεταναστευτικό και πετρελαϊκές ισορροπίες

Στο Καράκας προσγειώθηκε η πρώτη απευθείας πτήση με 231 απελαθέντες μετανάστες από τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη Μαδούρο.

Παράλληλα, οι διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι σε μεγάλες επενδύσεις, παρά τα τεράστια αποθέματα της χώρας — τα μεγαλύτερα παγκοσμίως σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ.

Οι κυρώσεις, η έλλειψη επενδύσεων και η κακοδιαχείριση οδήγησαν την παραγωγή από πάνω από 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε μόλις 350.000 το 2020. Σήμερα, σύμφωνα με τις αρχές, έχει ανακάμψει στα 1,2 εκατ. βαρέλια.