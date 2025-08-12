Μάχη με τις φλόγες στην Τουρκία: Κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα - Νέο μέτωπο κοντά στα ελληνικά σύνορα

Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τσανάκαλε στην Τουρκία, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της νύχτας κάηκαν πολυτελείς κυρίως κατοικίες και αυτοκίνητα στο προάστιο Γκιουζελγιαλί στην ασιατική ακτή των Στενών των Δαρδανελλίων.

Ωστόσο, λειτουργούν και πάλι κανονικά τα Στενά των Δαρδανελίων και το αεροδρόμιο της πόλης, ενώ στην κυκλοφορία δόθηκε και ο αυτοκινητόδρομος μεταξύ Δαρδανελλίων και Εζινέ.

Η εικόνα της φωτιάς είναι σήμερα καλύτερη, ωστόσο το πύρινο μέτωπο παραμένει ανεξέλεγκτο, με τις αρχές να ελπίζουν ότι θα την θέσουν υπό έλεγχο εντός της ημέρας.

Από χθες βράδυ νέο πύρινο μέτωπο στον Αίνο, της επαρχίας της Αδριανούπολης, κοντά στο δέλτα του Έβρου και τα ελληνικά σύνορα.

Παράλληλα, μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται στην Αλεξανδρέττα στη νότια Τουρκία, κοντά στα σύνορα της Συρίας.

Τέλος, υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές σε Αϊδίνι, Μπόλου, Μερσίνα, Μουγλά και Σινώπη.