Mαχμούντ Αμπάς: «Nα παρέμβουν οι ΗΠΑ για τον εντεινόμενο έλεγχο του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη»

Την «αποφασιστική αντίδραση» των Ηνωμένων Πολιτειών και της διεθνούς κοινότητας στην απόφαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, να λάβει μέτρα που ενισχύουν τον έλεγχο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ζήτησε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Κατά την διάρκεια επίσκεψής του στο Όσλο, ο Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι συζήτησε με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε την ισραηλινή απόφαση καθώς και το θέμα της βίας που ασκούν κατά του πληθυσμού της Δυτικής Όχθης και του παγώματος από το Ισραήλ του ποσού των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προορίζεται για τον παλαιστινιακό λαό.

«Αυτές οι σοβαρές παραβιάσεις απαιτούν μία αποφασιστική απάντηση από την αμερικανική κυβέρνηση και την διεθνή κοινότητα, διότι παρεμποδίζουν τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ και συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην νορβηγική πρωτεύουσα.

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας έλαβε αποφάσεις την Κυριακή που θα επιτρέψουν στο Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του σε ζώνες της Δυτικής Όχθης που τελούν υπό την διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής βάσει των συμφωνιών του Όσλο στην δεκαετία του 1990.

Τα νέα μέτρα διευκολύνουν την αγορά γης για τους ισραηλινούς εποίκους, κυρίως καταργώντας νόμο που έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και δεκαετίες και απαγόρευε στους εβραίους να αγοράζουν απευθείας γη στην Δυτική Όχθη, η οποία κατελήφθη από το Ισραήλ κατά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967 και έκτοτε τελεί υπό κατοχήν.

Τα μέτρα κάνουν εφικτό επίσης στο Ισραήλ να διοικεί δύο σημαντικούς ιερούς τόπους στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης, το Σπήλαιο των Πατριαρχών, ιερό τόπο και για τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες στην Χεβρόνα και τον Τάφο της Ραχήλ στην Βηθλεέμ.

Εκτός της κατεχόμενης και προσαρτημένης από το Ισραήλ Ανατολικής Ιερουσαλήμ, περί τα τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στην Δυτική Όχθη, μαζί με 500.000 περίπου εβραίους εποίκους που κατοικούν σε εβραϊκούς οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο.

Στο Βερολίνο, του υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας καταγγέλλει ότι τα μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση του ισραηλινού ελέγχου επί της Δυτικής Όχθης αποτελούν «ένα ακόμη βήμα προς την de facto προσάρτηση».

«Το Ισραήλ παραμένει κατοχική δύναμη στην Δυτική Όχθη και ως εκ τούτου είναι απαγορευμένο από το διεθνές δίκαιο να κτίζει εκεί οικισμούς», δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών.