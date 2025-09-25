Μαχμούντ Αμπάς στον ΟΗΕ: «Η Χαμάς δεν θα έχει ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας»

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, τοποθετήθηκε σήμερα μέσω βίντεο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας μετά τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ.

Ο Μαχμούντ Αμπάς, απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μέσω βιντεοσύνδεσης, δηλώνει ότι παρά τα δύο χρόνια ταλαιπωρίας στη Γάζα, «απορρίπτουμε» την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Παρά όλα όσα έχει υποφέρει ο λαός μας, απορρίπτουμε αυτό που έκανε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμπάς. Επιπλέον, ο Παλαιστίνιος ηγέτης είπε ότι «η Χαμάς δεν θα έχει ρόλο στη διακυβέρνηση» και ότι η οργάνωση και άλλες φατρίες πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους.

⭕️ LIVE: Palestinian President Mahmoud Abbas addresses the UN General Assembly via videolink after the US denied him a visa to attend in person. https://t.co/8CGsGezFjf — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 25, 2025

Παράλληλα, ο Μαχμούντ Αμπάς καταδίκασε τις «δεκαετίες ισραηλινής κατοχής και την έλλειψη ευθύνης», συμπληρώνοντας πως οι κάτοικοι της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και της Λωρίδας της Γάζας συνεχίζουν να υπομένουν δεκαετίες «τραγωδιών» υπό την «ισραηλινή επιθετικότητα και κατοχή».

«Χρόνια που ο λαός μας έχει περάσει υπό κατοχή, δολοφονίες, συλλήψεις και εποικισμούς και κλοπή χρημάτων, περιουσιών και γαιών, και αυτό συνεχίζεται ακόμα χωρίς κανένα αποτρεπτικό μέτρο ή λογοδοσία» πρόσθεσε ο Μαχμούντ Αμπάς.

Με πληροφορίες από Al Jazeera