Μαινόμενος Πρέσβης του Ισραήλ κατά Μαμντάνι: «Ο μόνος που πρέπει να συλληφθεί είσαι εσύ όχι ο Νετανιάχου»

Ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον, διαμήνυσε από την Νέα Υόρκη πως «Το άτομο που πρέπει να συλληφθεί δεν είναι ο πρωθυπουργός μας. Είστε εσείς, κύριε Μαμντάνι», ενώ δεν παραλείπει να ασκήσει μια γενικευμένη επίθεση σε βάρους του δημάρχου, κάνοντας αναφορά και στην Χαμάς, αλλά και ότι «σπέρνει τον αντισημιτισμό στην πόλη».

Israel’s Ambassador to the United Nations, Danny Danon, accuses New York Mayor Zohran Mamdani of fueling antisemitism and says Mamdani—not Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu—should be arrested. pic.twitter.com/9Dsq1HSMFx — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 21, 2026

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου θέλει να έρθει στη Νέα Υόρκη. Θα σταθεί σε αυτό ακριβώς το βήμα. Θα μιλήσει εκ μέρους του Κράτους του Ισραήλ. Θα υπερασπιστεί τον λαό του Ισραήλ - και δεν υπάρχει τίποτα που μπορείτε να κάνετε για να τον σταματήσετε» τόνισε ο Ντάνι Ντανόν.

Η συγκεκριμένη δήλωση έρχεται στον απόηχο των λεγόμενων του Μαμντάνι, ο οποίος την Κυριακή 19/07 σημείωσε πως έχει σκοπό να διερευνήσει το ενδεχόμενο σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε περίπτωση που συμβεί η προγραμματισμένη του επίσκεψη στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Σεπτέμβρη, ενώ τον χαρακτήρισε και ως εγκληματία πολέμου.

«Κύριε Μαμντάνι, επιλέξατε το αντίθετο της δημοκρατίας. Επιλέξατε τη συνεργασία με την τρομοκρατία» σημείωσε καταληκτικά ο πρέσβης του Ισραήλ.

Οι δηλώσεις του Μαμντάνι στο επεισόδιο του Σαββάτου για το podcast «The Interview» των New York Times, κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος με όσα είχε πει στο ίδιο μέσο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Σημειώνεται πως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης έχει απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ως φερόμενος εγκληματίας πολέμου.

Ο Ζόχραν Μαμντάνι σημείωσε πως δεν γνώριζε, αλλά διερευνούσε το ενδεχόμενο το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης να έχει την νομική εξουσιοδότηση να συλλάβει τον Νετανιάχου. Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters, αναφέρει έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν πρόκειται να συλληφθεί, με κανέναν τρόπο και υπό καμία μορφή, όσο βρίσκεται στις ΗΠΑ», χωρίς να αναφερθεί καν στα λεγόμενα του Μαμντάνι.