Μάιος με 33 βαθμούς: «Σαρώνει» το κύμα καύσωνα στη Βρετανία - Ιστορικό ρεκόρ ζέστης

Ρεκόρ ζέστης έσπασε η Βρετανία, καθώς σήμερα καταγράφηκαν 33,5 βαθμοί Κελσίου κοντά στο Λονδίνο, θερμοκρασία που αποτελεί την μέγιστη που έχει φτάσει ποτέ για μήνα Μαΐου, μετά από μέρες ενός κύματος καύσωνα, ανακοίνωσε Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8° Κελσίου, που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Οι 33,5° βαθμοί Κελσίου μετρήθηκαν στο αεροδρόμιο Χίθροου, δυτικά της πρωτεύουσας, τόνισε η Μετεωρολογική Υπηρεσία με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια της ημέρας

Το Σάββατο, περιοχές της νότιας και ανατολικής Αγγλίας εισήλθαν επίσημα σε συνθήκες καύσωνα, καθώς για τρεις συνεχόμενες ημέρες οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν πάνω από τα προβλεπόμενα όρια.

Παράλληλα, έχουν τεθεί σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποιήσεις για την υγεία σε τμήματα των Midlands και της ανατολικής Αγγλίας, τουλάχιστον έως την Τετάρτη.

Παρότι από την Τετάρτη αναμένεται μια προσωρινή υποχώρηση της ζέστης στην ανατολική και νοτιοανατολική Αγγλία λόγω εισροής ψυχρότερου αέρα από τη Βόρεια Θάλασσα, οι θερμοκρασίες σε Ουαλία και νοτιοδυτική Αγγλία θα παραμείνουν υψηλές, φτάνοντας ακόμη και τους 30°C.

Πού οφείλεται o καύσωνας

Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν το κύμα καύσωνα σε ένα ευρύτερο μοτίβο κλιματικής ανόδου θερμοκρασιών στην Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η ήπειρος είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη στον κόσμο.

Όπως επισημαίνεται, ακόμη και για τα δεδομένα του καλοκαιριού, οι θερμοκρασίες αυτές θεωρούνται εξαιρετικά υψηλές για τον μήνα Μάιο.

Στη Βρετανία παρατηρούνται πλέον ολοένα και συχνότερα θερμοκρασίες άνω των 30°C ήδη από την άνοιξη, κάτι που στο παρελθόν ήταν σπάνιο φαινόμενο ακόμη και για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι, ιστορικά, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζονται συνήθως στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου, γεγονός που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για ακόμη εντονότερα κύματα ζέστης τους επόμενους μήνες.