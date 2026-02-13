Μενού

Μακελειό σε σχολείο στον Καναδά: Η 18χρονη ύποπτη φέρεται να είχε κάνει προσομοίωση της επίθεσης σε πλατφόρμα gaming

Νέες αποκαλύψεις για το μακελειό σε σχολείο στον Καναδά, δείχνουν ότι η 18χρονη ύποπτη σχεδίαζε πριν προσομοίωση της επίθεσης σε πλατφόρμα gaming.

Αστυνομία στον Καναδά
Αστυνομία στον Καναδά | Φωτ. Αρχείου: EPA/JUSTINE BEAULIEU-POUDRIER/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις για το μακελειό στον Καναδά καθώς όπως όλα δείχνουν η 18χρονη που υποψιάζονται οι αρχές, φέρεται να είχε δημιουργήσει έναν προσομοιωτή μαζικής σφαγής σε πλατφόρμα gaming. 

Ο προσομοιωτής, που τοποθετούνταν σε ένα εικονικό εμπορικό κέντρο, επέτρεπε στους χρήστες – που εκπροσωπούνταν από avatar, να παίρνουν όπλα και να πυροβολούν άλλους παίκτες. 

Χρήστες εντόπισαν πρώτα τον λογαριασμό στην gaming πλατφόρμα και οι καναδικές αρχές μετά ταυτοποίησαν ότι το πρόσωπο πίσω από την εικονική πράξη είναι πιθανότατα η Jesse Van Rootselaar, σύμφωνα με τον Guardian. 

Η πλατφόρμα έκτοτε ανακοίνωσε: «Έχουμε διαγράψει τον λογαριασμό χρήστη που συνδέεται με αυτό το φρικτό περιστατικό, καθώς και κάθε περιεχόμενο που σχετίζεται με τον ύποπτο. Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε πλήρως τις αρχές επιβολής του νόμου στην έρευνά τους».

Η εταιρεία μάλιστα, δήλωσε επίσης ότι χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης και μια ομάδα ειδικών σε θέματα ασφάλειας για να ελέγχει το περιεχόμενο που ανεβαίνει στην πλατφόρμα της πριν εμφανιστεί σε άλλους χρήστες.

