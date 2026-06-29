Μακελειό στη Γερμανία: Αναφορές για νεκρούς μετά από πυροβολισμούς σε κέντρο νεολαίας - Μια σύλληψη

Συναγερμός ήχησε στη Βόρεια Γερμανία, έπειτα από ένοπλη επίθεση με πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Πληροφορίες κάνουν λόγο για πέντε θύματα ενώ οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου.

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα στην περιοχή Ντάνκερστρασε του Στάντε, το μεσημέρι της Δευτέρας (29/06). «Παρακαλούμε να αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε η Αστυνομική Διεύθυνση του Λίνεμπουργκ σε μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο τόπος που σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται κοντά σε με μια εγκατάσταση ανηλίκων. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν παιδιά ή νέοι.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ενώ τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.