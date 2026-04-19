Μακελειό στη Λουιζιάνα: Οκτώ νεκρά παιδιά μετά από πυροβολισμούς, από ενός έως 14 ετών

Οκτώ παιδιά σκοτώθηκαν σε περιστατικό πυροβολισμών που, σύμφωνα με την αστυνομία, σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία στη βορειοδυτική Λουιζιάνα σήμερα (19/4), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 6 π.μ. τοπική ώρα, στο Σρίβπορτ της Λουιζιάνα, όπως δήλωσε ο Κρίστοφερ Μπορντελόν από το Αστυνομικό Τμήμα του Σρίβπορτ σε συνέντευξη Τύπου.

BREAKING: Eight children have been killed in a mass shooting in Louisiana, police say.



Local police say they were killed in a "domestic disturbance". The gunman was shot dead after a car chase with police officers.https://t.co/PAiZ4D1jU3



Η αστυνομία ανταποκρίθηκε στο συμβάν, κατά το οποίο συνολικά 10 άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς, ενώ οι ηλικίες των οκτώ παιδιών που σκοτώθηκαν κυμαίνονταν από 1 έως 14 ετών.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το «άτομο που ευθύνεται» για τους πυροβολισμούς φέρεται να έκλεψε ένα όχημα μετά το περιστατικό και καταδιώχθηκε από την αστυνομία σε περιοχή της ενορίας Μπόσιερ, όπου οι αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον ύποπτο.

Ο Μπορντελόν, σύμφωνα με το USA Today, δήλωσε ότι η αστυνομία πιστεύει πως ο ύποπτος ήταν ο μόνος που πυροβόλησε κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το οποίο χαρακτήρισε ως «ενδοοικογενειακή διαμάχη».

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας του υπόπτου ή των θυμάτων.