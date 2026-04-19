Η λάθος απάντηση στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» που ξεσήκωσε τα social media

Μία προτεινόμενη απάντηση σε ερώτηση στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» προκάλεσε αντιδράσεις στα social media καθώς ήταν λανθασμένη ή για την ακρίβεια δεν αποδόθηκε όπως θα έπρεπε. Στο επεισόδιο που έπαιξε στην τηλεόραση την περασμένη Παρασκευή ο παίκτης που συμμετείχε κλήθηκε να απαντήσει, για τα 10.000 ευρώ, στην ερώτηση «Ποιο ήταν το πρώτο ελληνικό βιβλίο που τυπώθηκε ποτέ».

Η απάντηση «Α» ήταν εκείνη που προκάλεσε αντιδράσεις καθώς έλεγε «"Βίος και πολιτεία" του Αλέξη Ζορμπά». Φυσικά, πρόκειται για το μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη και όχι του... Αλέξη Ζορμπά, που είναι ο πρωταγωνιστής του βιβλίου. «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» είναι ο ακριβής τίτλος του βιβλίου που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Αθήνα το 1946 και βασίζεται σε πραγματικά πρόσωπα και συγκεκριμένα στη ζωή του Γεωργίου Ζορμπά.

Ο παίκτης βέβαια βρήκε τη σωστή απάντηση, που ήταν το «Β», δηλαδή η «Γραμματική» του Κ. Λασκαρέως, το οποίο τυπώθηκε το 1476 από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη την εποχή του Μεδιολάνου και αφορά την γραμματική της ελληνικής γλώσσης.

Ο Αλέξης Ζορμπάς έγραψε το "Βίος και πολιτεία", σύμφωνα με το τηλεπαιχνίδι "ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος" . Όσο για την σωστή απάντηση στην ερώτηση, είναι η "Β". pic.twitter.com/kzS44kg5Fh — Ειρήνη A🍉 (@blublu21_) April 19, 2026

Και για να μορφώνεστε δωμεσα, ο Αλέξης Ζορμπάς έγραψε το "Βίος και πολιτεία". pic.twitter.com/gPk5MVhQlB — Aύρα Ζ.Α. 🇬🇷 (@tarrott) April 19, 2026

Αν το "Βίος και πολιτεία" είναι του Αλέξη Ζορμπά τότε και το "Εκκρεμές" το έχει γράψει ο Φουκώ 😂🤣 — Ειρήνη Ζέρβα (@ZerbaEiren49027) April 19, 2026

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος

Δείτε το στιγμιότυπο εδώ, μετά από το 18ο λεπτό