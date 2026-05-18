Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής βρίσκονται οι τουρκικές αρχές στην περιοχή της Ταρσού, στην επαρχία της Μερσίνης, έπειτα από ένοπλη επίθεση που άφησε πίσω της τέσσερις νεκρούς και οκτώ τραυματίες. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, έχοντας χτυπήσει σε πολλαπλές τοποθεσίες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το hurriyet.com, ο ύποπτος ξεκίνησε την αιματηρή του πορεία από έναν χώρο εστίασης και διέφυγε με όχημα, σκορπώντας τον θάνατο σε τρία διαφορετικά σημεία.
Ο δράστης εισέβαλε και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας έναν υπάλληλο στο σημείο, ενώ ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο.
Κατά τη διαφυγή του, ο ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε έναν νεαρό που έβοσκε τα ζώα του. Λίγο αργότερα, δολοφόνησε οδηγό φορτηγού, κοντά στο σπίτι του.
Η τοπική αστυνομία έχει εξαπολύσει ευρεία επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του κατά συρροή δολοφόνου. Στις έρευνες, που εκτείνονται σε όλη την ευρύτερη περιοχή, συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με τη συνδρομή αστυνομικών ελικοπτέρων.
