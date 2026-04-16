Μακελειό στην Τουρκία: «Ο δράστης σχεδίαζε επίθεση 5 ημέρες πριν» - Τα βίντεο στο σκοπευτήριο

Εννέα νεκρούς και δεκαεπτά τραυματίες άφησε πίσω του άφησε πίσω του το μακελειό που σημειώθηκε σε σχολείο στο Καχραμάνμαρας της Τουρκίας.

Την ίδια ώρα, βίντεο του 14χρονου δράστη στο σκοπευτήριο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σοκάρουν.

Ο πατέρας του δράστη Ισα Αράς Μερσινλί, Ουγούρ Μερσινλί, ο οποίος συνελήφθη, κατέθεσε ότι είχε μεταφέρει τον γιο του σε σκοπευτήριο, όπου πραγματοποίησε ορισμένες δοκιμαστικές βολές.

Σε βίντεο από το σκοπευτήριο, ο 14χρονος φαίνεται να εξασκείται με το όπλο, ενώ ένα άτομο που βρίσκεται δίπλα του φαίνεται να τον καθοδηγεί.

Παράλληλα, ήρθαν στο φως και εικόνες από βίντεο που είχε τραβηχτεί μέσα σε σχολική τάξη, όπου ο δράστης εμφανίζεται μαζί με συμμαθητές του πριν από την επίθεση.

Στο συγκεκριμένο, ο 14χρονος φαίνεται να στέκεται πίσω από μια φίλη του και να κινείται με ασυνήθιστο τρόπο, θυμίζοντας χορευτικές κινήσεις, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό.

Cani katil İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli:



"Oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı.



Oğlumu bu durum nedeniyle emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm ancak emniyetteki psikologlar olumsuz bir durum olmadığını, oğlumun çok zeki olduğunu… pic.twitter.com/JlmRxBh8dd — Malik Ejder (@malikejder) April 16, 2026

Η επίθεση είχε σχεδιαστεί

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, κρίσιμο στοιχείο της έρευνας αποτελεί έγγραφο που εντοπίστηκε στον υπολογιστή του δράστη και αποδεικνύει ότι η επίθεση είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων.

«Θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη επίθεση στο εγγύς μέλλον», φέρεται να είχε γράψει.

Το έγγραφο φέρεται να δημιουργήθηκε στις 11 Απριλίου, πέντε ημέρες πριν από την επίθεση. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Γενική Εισαγγελία εκτιμά ότι πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια, χωρίς σύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση.

Η κατάθεση του πατέρα: «Ο γιος μου με ρώτησε πότε θα τον άφηνα να πυροβολήσει»

Η κατάθεση του πατέρα του δράστη, που έχει συλληφθεί, ρίχνει φως στο προφίλ του ανήλικου και στη σχέση του με τα όπλα, σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας.

«Ο γιος μου είχε τυπικά προβλήματα εφηβείας και εξετάσεων, καθώς και άγχος. Λόγω αυτής της κατάστασης, πήγα το γιο μου σε φίλους ψυχολόγους στο αστυνομικό τμήμα, αλλά οι ψυχολόγοι εκεί είπαν ότι δεν υπήρχε τίποτα κακό και ότι ο γιος μου ήταν πολύ έξυπνος.

Για περίπου 2 μήνες, πήγαινα τον Ισά Αράς σε έναν ιδιωτικό ψυχολόγο κοντά στο σπίτι μας. Αυτός ο ψυχολόγος είπε ότι ο γιος μου θα έχει προβλήματα προσαρμογής στην κοινωνία, ότι χρειάζεται παρακολούθηση για ένα διάστημα και ότι μπορεί να χρειαστεί ψυχιατρική θεραπεία στο μέλλον», ανέφερε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο ίδιος περιέγραψε και την αυξανόμενη εμμονή του παιδιού με τα όπλα, αλλά και τη δική του στάση:

«Πριν από περίπου ένα μήνα, ο γιος μου με ρώτησε πότε θα τον άφηνα να πυροβολήσει, αφού οι φίλοι του πυροβολούσαν. Είδα το γιο μου να προσπαθεί να πάρει το όπλο και θύμωσα μαζί του. Του είπα ότι ένα όπλο είναι θέμα τιμής και ότι θα του άφηνα ένα όταν θα συνταξιοδοτούμουν. Του έδωσα ελπίδα λέγοντας ότι αν είχε καθαρό μητρώο και πήγαινε σε ένα καλό σχολείο, θα μπορούσαμε να του πάρουμε ένα όπλο».

Αναφέρθηκε επίσης στην εκπαίδευση στο σκοπευτήριο:

«Τη Δευτέρα, πήγα στο σκοπευτήριο της αστυνομίας και πυροβόλησα με το δικό μου όπλο. Άφησα επίσης τον γιο μου να πυροβολήσει μερικές φορές. Του έδειξα τον στόχο και του είπα ότι το όπλο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται τυχαία. Πρέπει να στοχεύει σε έναν συγκεκριμένο στόχο».

Για τη συμπεριφορά του παιδιού στο διαδίκτυο, σημείωσε:

«Ο γιος μου έπαιζε διαδικτυακά παιχνίδια, αλλά όταν έμπαινα στο δωμάτιό του, τα έκλεινε όλα και δεν ήθελε να μας δείξει τίποτα».

Τέλος, υποστήριξε ότι τα όπλα φυλάσσονταν με ασφάλεια:

«Είχα επτά όπλα, τα οποία φυλάσσονταν σε κλειδωμένο σεντούκι και δεν γνωρίζω πώς τα απέκτησε ο γιος μου».

Κυβερνο-επιχειρήσεις και συλλήψεις

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας, εντείνεται η καταστολή στο διαδίκτυο για περιεχόμενο που εξυμνεί τη βία ή προκαλεί πανικό.

Έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για 94 άτομα, ενώ συνολικά 1.104 λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποκλειστεί.

Κλειστά σχολεία - Νέα μέτρα ασφάλειας

Στο μεταξύ, οι Αρχές προχωρούν σε άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των σχολείων, υπό τον συντονισμό των υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας.

Τα σχολεία στο Καχραμάνμαράς παραμένουν κλειστά για δύο ημέρες, ενώ σε άλλες επαρχίες καταγράφονται διακοπές μαθημάτων λόγω κινητοποιήσεων εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η ενίσχυση των ελέγχων γύρω από σχολικές μονάδες, η αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας και η ενίσχυση των μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης, με στόχο την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.