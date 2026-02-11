Η Καναδική Βρετανική Κολομβία παραμένει συγκλονισμένη μετά τη μαζική ένοπλη επίθεση στο Tumbler Ridge Secondary School, όπου εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο δράστης βρέθηκε νεκρός μέσα στο σχολείο, έχοντας αυτοπυροβοληθεί.

Η επίθεση στο σχολείο και τα πρώτα λεπτά του τρόμου

Το απόγευμα της Τρίτης εκδόθηκε συναγερμός για «ενεργό δράστη» στο γυμνάσιο της μικρής πόλης. Η αστυνομία που έφτασε στο σημείο εντόπισε έξι άτομα νεκρά από πυροβολισμούς μέσα στο σχολείο, ενώ ένα ακόμη θύμα υπέκυψε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα, δύο ακόμη άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε κατοικία που, σύμφωνα με την RCMP, «συνδέεται με το περιστατικό».

Συνολικά 27 άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Το σχολείο στον Καναδά | Getty Images

Η ταυτότητα του δράστη – Η νέα πληροφορία που αλλάζει τα δεδομένα

Το στοιχείο που κυριαρχεί πλέον στην υπόθεση είναι η ταυτοποίηση του δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Juno News, ο ύποπτος ήταν ο Jesse Strang, όπως επιβεβαίωσε στενό μέλος της οικογένειάς του, ο θείος του Russell G. Strang.

We are thinking of the community of Tumbler Ridge, British Columbia, following today’s tragic events. Our hearts are with the victims, their families, and all those affected. We are grateful to everyone supporting the community during this difficult time. — RCMP (@rcmpgrcpolice) February 11, 2026

Ο θείος του ανέφερε ότι ο Jesse ήταν τρανς, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από δημόσιο λογαριασμό στο YouTube που χρησιμοποιούσε θηλυκές αντωνυμίες και εμφάνιζε τη σημαία της τρανς κοινότητας.

Η περιγραφή του υπόπτου στον συναγερμό της αστυνομίας –«γυναίκα με φόρεμα και καστανά μαλλιά»– ταυτίζεται με το άτομο που βρέθηκε νεκρό στο σχολείο.

Η μικρή πόλη των 2.400 κατοίκων βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ο δήμος ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την οδύνη που βιώνει η κοινότητά μας απόψε.»

Μαθητές περιέγραψαν στιγμές πανικού. Ένας μαθητής της Δ΄ τάξης είπε ότι βρισκόταν σε μάθημα μηχανικής όταν ήχησε ο συναγερμός lockdown και τους ζητήθηκε να κλειδώσουν τις πόρτες.

Οι αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για δεύτερο δράστη και ότι η περιοχή δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο.

Το Tumbler Ridge, μια απομονωμένη πόλη στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, προσπαθεί να συνέλθει από τη μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία της. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα κίνητρα του δράστη και οι συνθήκες που οδήγησαν στη φονική επίθεση.