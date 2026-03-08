Μακρόν: Επαφές με Τραμπ και Πεζεσκιάν ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις – Τη Δευτέρα η συνάντηση με Μητσοτάκη στην Κύπρο

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε σήμερα Κυριακή (08/03) με τους προέδρους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, τη στιγμή που ακόμη συμβαίνουν αλλεπάλληλα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή.

«Υπογράμμισα την ανάγκη να σταματήσει το Ιράν αμέσως τα πλήγματά του εναντίον των χωρών της περιοχής», δήλωσε μέσω του X ο γάλλος πρόεδρος, ο πρώτος δυτικός ηγέτης που συνομίλησε με τον ιρανό πρόεδρο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν.

Το Ιράν οφείλει επίσης να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας βάζοντας τέλος στο εκ των πραγμάτων κλείσιμο του στενού του Χορμούζ», πρόσθεσε, ενώ επανέλαβε τη θέση της Γαλλίας ότι μια διπλωματική λύση είναι απαραίτητη για να τερματισθεί η σύγκρουση.

Καμιά διευκρίνιση δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής σχετικά με τη συνομιλία του με τον αμερικανό πρόεδρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μασούντ Πεζεσκιάν, ζητώντας συγγνώμη από τις χώρες του Κόλπου για τις επιθέσεις φέρεται να εκφράζει μια άλλη πλευρά από αυτή που υιοθετεί η γραμμή του Ιράν. Μόλις σήμερα, ο Αμπάς Αραγτσί απέρριψε κάθε σενάριο για εκεχειρία, λέγοντας ότι ο πόλεμος θα «συνεχιστεί μέχρι τέλους».

Κύπρος: Αύριο η συνάντηση Μακρόν - Μητσοτάκη

Ο Μακρόν θα μεταβεί αύριο, Δευτέρα, στην Κύπρο για «την ενίσχυση της ασφάλειας» γύρω απ’ αυτή τη χώρα της ΕΕ και στην ανατολική Μεσόγειο και μεταξύ άλλων θα συνομιλήσει και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι δύο ηγέτες, θα συναντηθούν με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η συνάντηση των τριών ηγετών θα γίνει στην Πάφο. Η παρουσία του πρωθυπουργού στην Κύπρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.