Μακρόν για Μπριζίτ Μπαρντό: «Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα»

«Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, αποχαιρετώντας σε σημερινή ανακοίνωση του την Μπριζίτ Μπαρντό.

«Οι ταινίες της, η φωνή της, η εκθαμβωτική δόξα της, τα αρχικά της, οι λύπες της, το γενναιόδωρο πάθος της για τα ζώα, το πρόσωπό της που έγινε η Μαριάν, το σύμβολο της Γαλλίας που ενσάρκωσε μια ζωή ελευθερίας», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο X κάνοντας λόγο για «μια γαλλική ύπαρξη, μια παγκόσμια λαμπρότητα που μας άγγιξε».

Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025

«Ήταν ένα απόλυτο αστέρι του γαλλικού και διεθνούς κινηματογράφου, μια μορφή γυναικείας φύσης στη φαντασία του έθνους, μια ελεύθερη και αφοσιωμένη φωνή», έγραψε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος για την Μπριζίτ Μπαρντό και κατέληξε λέγοντας πως ήταν αυτή «μέσω της οποίας ο Θεός αναδημιούργησε τη γυναίκα».

Η Μπριζίτ Μπαρντό ανήκει πλέον στη συλλογική μνήμη του Σεν Τροπέ

«Η Μπριζίτ Μπαρντό βοήθησε να λάμψει το Σεν Τροπέ σε όλο τον κόσμο» και «θα συνεχίσει να ζει στην ψυχή της πόλης μας», ανέφερε αποτίοντας φόρο τιμής η πόλη όπου η Γαλλίδα ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά γνωστή και όπου πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών.

Σύμβολο του κινηματογράφου, «η Μπριζίτ Μπαρντό θα συνδέεται για πάντα με το Σεν Τροπέ, του οποίου ήταν η πιο λαμπρή πρέσβειρα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μικρή μεσογειακή πόλη . «Με την παρουσία και την αύρα της, άφησε το στίγμα της στην ιστορία της πόλης μας και βοήθησε να λάμψει το Σεν Τροπέ σε όλο τον κόσμο», συνεχίζει η δήλωση.

Το 1956, η μυρωδιά του σκανδάλου γύρω από την ταινία «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα» του Ροζέ Βαντίμ, τότε συζύγου της Μπριζίτ Μπαρντό, τοποθέτησε την ηθοποιό και το ψαροχώρι στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Έκτοτε, το Σεν Τροπέ παρέμεινε το αγαπημένο καταφύγιο της ηθοποιού, ιδιαίτερα η Λα Μαντράγκ, μια όμορφη έπαυλη κοντά στην παραλία, όπου η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το Ίδρυμά της στο AFP.

Η Μπριζίτ Μπαρντό «ανήκει πλέον στη συλλογική μνήμη του Σεν Τροπέ, την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε», δήλωσε ο δήμος του Σεν Τροπέ, ο οποίος τον χειμώνα αριθμεί περί τους 3.500 κατοίκους, ενώ το καλοκαίρι μετατρέπεται σε πόλο έλξης για το διεθνές τζετ σετ.