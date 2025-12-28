Η 91χρονη Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό έφυγε από τη ζωή έχοντας αφήσει τη δική της σφραγίδα στον χώρο της υποκριτικής και έχοντας ζήσει μια ζωή γεμάτη πάθος.

«Ήξερα ότι η καριέρα μου βασιζόταν μόνο στην εμφάνισή μου, οπότε αποφάσισα να αφήσω τον κινηματογράφο όπως πάντα άφηνα τους άντρες – πριν αυτοί με αφήσουν εμένα», έχει δηλώσει η θρυλική «Μπεμπέ» της Γαλλίας που παντρεύτηκε τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια της ζωής της και λέγεται ότι είχε περισσότερους από 100 ερωτικούς συντρόφους.

Στο βιβλίο της Larmes de combat, η Μπαρντό αποκάλυψε με ειλικρίνεια γιατί είχε τόσες σχέσεις: «Σε κάθε σχέση, έψαχνα συνεχώς για άλλους έρωτες όταν αυτός ξεθύμαινε. Δεν μου αρέσει το μέτριο, το λιγότερο καλό. Πάντα αναζητούσα το πάθος. Γι’ αυτό συχνά ήμουν άπιστη. Και όταν το πάθος τελείωνε, έφτιαχνα τις βαλίτσες μου.»

Ο πρώτος της γάμος με τον Ροζέ Βαντίμ όταν ήταν 18 ετών

Η Μπαρντό γεννήθηκε σε μια πλούσια παρισινή οικογένεια στις 28 Σεπτεμβρίου 1934 και μεγάλωσε στο κομψό 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, λίγα βήματα από τον Πύργο του Άιφελ.

Οι γονείς της την έγραψαν σε σχολή μπαλέτου και τον Μάιο του 1949 της ανατέθηκε η πρώτη της δουλειά ως μοντέλο, εμφανιζόμενη στο εξώφυλλο του περιοδικού Elle.

Μέχρι το 1952, όταν ήταν 18 ετών, το στυλ της ως μοντέλο άρχισε να εξελίσσεται στην εικόνα της «sex kitten» για την οποία σύντομα έγινε γνωστή, επιλέγοντας επίπεδα παπούτσια μπαλέτου, πυκνό φιλάρισμα στα μαλλιά, κραγιόν και ρούχα που αναδείκνυαν τη σιλουέτα της.

Στην αρχή της καριέρας της ως μοντέλο, η Μπαρντό γνώρισε τον άνδρα που θα γινόταν ο πρώτος της σύζυγος: τον Ροζέ Βαντίμ. Ο Βαντίμ ήταν βοηθός του σκηνοθέτη Μαρκ Αλεγκρέ, ο οποίος είχε ανακαλύψει τα μεγαλύτερα αστέρια του γαλλικού κινηματογράφου τη δεκαετία του 1930.

Το ζευγάρι συναντήθηκε όταν ο Βαντίμ επισκέφτηκε την τότε 16χρονη για να την αξιολογήσει για το επόμενο έργο του Αλεγκρέ και, αν και η Μπαρντό δεν πήρε τον ρόλο, έκλεψε την καρδιά του Βαντίμ από την πρώτη στιγμή.

Η συγγραφέας Ζινέτ Βινσεντό αποκάλυψε ότι η Μπαρντό είχε γράψει κάποτε για τον Βαντίμ: «Με κοίταξε, με τρόμαξε, με τράβηξε, δεν ήξερα πού βρίσκομαι πια.»

Γνωστή ως η αυθεντική «Sex Kitten», η Μπαρντό έγινε διεθνώς διάσημη με τον ρόλο της στην ταινία του 1956 «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα», που σκηνοθέτησε ο πρώτος της σύζυγος Ροζέ Βαντίμ και πρωταγωνίστησε ο Ζαν-Λουί Τρεντινιάν.

Παρά τις περικοπές των Χολιγουντιανών λογοκριτών, η ταινία έγινε η πλέον κερδοφόρα ξένη παραγωγή που κυκλοφόρησε ποτέ στις ΗΠΑ.

Η Μπαρντό και ο Βαντίμ έγιναν εραστές, συναντιόνταν κρυφά και αργότερα ανοιχτά, παρά τις αντιρρήσεις των γονιών της, οι οποίοι απειλούσαν να τη στείλουν στην Αγγλία για να χωρίσουν το ζευγάρι. Τελικά, όμως, υπέκυψαν όταν η Μπαρντό προσπάθησε να αυτοκτονήσει επειδή δεν μπορούσε να είναι μαζί του. Η προϋπόθεση ήταν να περιμένουν μέχρι η Μπαρντό να γίνει 18 ετών για να παντρευτούν.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τελικά στο Παρίσι στις 21 Δεκεμβρίου 1952 σε καθολική τελετή.

Τέσσερα χρόνια μετά τον εντυπωσιακό τους γάμο, η Μπαρντό και ο Βαντίμ χώρισαν και ένα χρόνο αργότερα, το 1957, πήραν διαζύγιο. Και οι δύο υπήρξαν άπιστοι.

Η Μπαρντό ήταν τρελά ερωτευμένη με τον Τρεντινιάν, ο οποίος επίσης χώρισε από τη γυναίκα του. Έζησαν μαζί για δύο χρόνια, αλλά η ασταθής «θεά του σεξ» προχώρησε στη σχέση με τον τραγουδιστή Ζιμπέρ Μπεκό, που ήταν παντρεμένος.

Οι σχέσεις διαδέχονταν η μία την άλλη και η Μπαρντό ήταν πάντα η πρώτη που έφευγε από μια σχέση. Η ίδια παραδέχτηκε ότι είχε πάνω από 100 εραστές – μερικοί από αυτούς γυναίκες.

Ο γάμος με τον Ζακ Σαριέ το 1959

Μετά ακολούθησε σχέση με τον τραγουδιστή Σάσα Ντιστρέλ, και κατόπιν με τον Ζακ Σαριέ, συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Babette Goes to War». Ο Σαριέ έγινε ο δεύτερος σύζυγός της το 1959 και πατέρας του παιδιού της.

Δεν ήθελε την εγκυμοσύνη, αλλά οι γονείς του Σαριέ την έπεισαν να κρατήσει το παιδί. Η γέννα ήταν δύσκολη στο σπίτι, καθώς η Μπαρντό δεν μπορούσε να φτάσει εγκαίρως στο νοσοκομείο λόγω των παπαράτσι. Ποτέ δεν ανέπτυξε δεσμό με τον γιο της, Νικόλα, που γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1960, και ο Σαριέ πήρε την κηδεμονία. Το ζευγάρι χώρισε το 1962.

Η Μπαρντό είπε: «Δεν είμαι φτιαγμένη για να γίνω μητέρα. Δεν ξέρω γιατί το σκέφτομαι αυτό, γιατί λατρεύω τα ζώα και τα παιδιά, αλλά δεν είμαι αρκετά ώριμη – ξέρω ότι είναι φρικτό να το παραδέχομαι, αλλά δεν είμαι ώριμη για να φροντίσω ένα παιδί.»

Όταν ο Γκυντέρ Ζαξ την κέρδισε ρίχνοντας τριαντάφυλλα από ελικόπτερο

Ο τρίτος σύζυγός της ήταν ο Γερμανός βιομήχανος Γκύντερ Ζαξ. Παντρεύτηκαν το 1966 και χώρισαν το 1969.

Ο Ζαξ την κέρδισε ρίχνοντας τόνους τριαντάφυλλα στην κατοικία της στη Σεν Τροπέ από ελικόπτερο λίγες ώρες μετά τη γνωριμία τους. Διαζευγμένοι το 1969, η Μπαρντό φέρεται να ξεκίνησε σχέση με τον τραγουδιστή Μάικ Σαρν αμέσως μετά τον γάμο τους.

Η Μπαρντό φέρεται να απέρριψε και τις προτάσεις του Σον Κόνερι κατά τα γυρίσματα της ταινίας Shalako το 1968, λέγοντας στο Vanity Fair ότι εμφανίστηκε γυμνός στο κρεβάτι της, μόνο με τις κάλτσες του.

Ο τελευταίος της σύζυγος

Μόλις το 1992, παντρεύτηκε τον τέταρτο σύζυγό της, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, πρώην σύμβουλο του Ζαν-Μαρί Λεπέν. Το ζευγάρι παρέμεινε παντρεμένο μέχρι τον θάνατό της σε ηλικία 91 ετών.